家具店長大的設計師Jimmy從小到大親身經臨過無數間的房子，最知道如何把尺寸數字敏銳套用在符合人們生活環境的空間。透過自身專業經歷去細膩的營造專屬質感且兼具實用性的環境。 我們認同設計有其專業層面，所以我們重視與你之間的溝通

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