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孫國斌空間設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, 新北市新店
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    台北市，新北市，與桃園市
    地址
    三民路21巷3號
    231 Taiwan, 新北市新店
    台灣
    +886-920739922 www.vincent-sun.idv.tw

    評論

    Richard Yu
    多謝Vincent在此次老屋翻新的工程裡，對於業主的意見能多加採用並加以專業的建議，達到業主本次的翻新隔間需求，人好又Nice，配合度又高，讚啦～～
    6個月前
    Eymon Yip
    不错的设计
    超過2年前
    Peng-Chich Lai
    设计师运用古人智慧（风水）结合现代设计（风格）帮客户打造一间最合适的住宅
    近3年前
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