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孫國斌空間設計
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評論
Richard Yu
多謝Vincent在此次老屋翻新的工程裡，對於業主的意見能多加採用並加以專業的建議，達到業主本次的翻新隔間需求，人好又Nice，配合度又高，讚啦～～
6個月前
Eymon Yip
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Peng-Chich Lai
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