★室內設計規劃佈局
★自地自建規劃佈局
★各項工程裝潢施工
★自營工廠系統家具/廚具/衛浴
★命名、改名、嬰兒命名★企業、公司、行號命名
★擇吉日課：動土、開工、豎招牌掛匾、開市營業開張、購買新車及交車吉日
★嫁娶日課：訂盟納采、嫁娶、安床
★擇吉日課：入宅儀式、安門、爐灶
★陰宅、陽宅、住家、店面風水勘驗
★陰宅地理堪輿 & 擇吉塔位
★陽宅：格局規劃+室內設計佈局配置
★陽宅：安座佛聯神明、祖先
★神桌佛聯佛具佈局配置
★建商社區住宅佈局配置
★奇門遁甲擇吉日吉時
★挑選門牌、車牌、手機號碼...
★奇門遁甲：小班授課★綜合論命(紫微+八字+姓名)
- 服務
- ★命名改名★紫微★八字★占星★擇日★合婚★陽宅風水★安神位佛聯祖先★室內設計★各項工程
- ♃室內設計裝修△各項工程承包♀
- ♃系統家具工廠直營△廚具衛浴設備♀
- 服務區域
- Taiwan，Yilan County，與宜蘭市
- 地址
-
女中路3段
260 Taiwan, Yilan County, 宜蘭市
台灣
+886-905139031 www.facebook.com/ShenSiDesign
法律聲明
♃申絲設計粉頁：https://www.facebook.com/ShenSiDesign/
△田絲命理粉頁：https://www.facebook.com/TianSiLem/
♀google 地圖： https://g.page/Lem8867?gm
1. 可以用 google地圖 搜尋 【申絲設計】或【田絲命理】
2. 女中路接近泰山路，對面是頭城麻醬麵，位於張建榮服務處和六眷村牛肉麵的中間 整個門面都是木紋的