法律聲明

♃申絲設計粉頁：https://www.facebook.com/ShenSiDesign/

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1. 可以用 google地圖 搜尋 【申絲設計】或【田絲命理】

2. 女中路接近泰山路，對面是頭城麻醬麵，位於張建榮服務處和六眷村牛肉麵的中間 整個門面都是木紋的



