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彥霖室內裝修設計工程有限公司
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taoyuan City, 中壢區
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    設計裝修的定義、不是取決於承攬某知名建案而有所榮耀，我們所面對的是不同所需求的客戶。然而將每位客戶的理想所需，將他的夢想實現，這才是彥霖的設計精神。洽詢專線0800 669 669

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    • 榮獲多項大獎肯定:
    • 榮獲 中華民國品質保證 金像獎
    • 榮獲 消費者滿意度 金質獎
    • 榮獲 金堂獎JINTANG PRIZE 佳作
    • 榮獲 亞太空間設計大賽 一等獎
    • 榮獲 IDS先鋒榜 入圍
    • 榮獲 中國建築裝飾協會 住宅空間設計金獎
    • 榮獲 中國建築裝飾協會 十佳精品 華鼎獎
    • 榮獲 CBDA最具設計人物 匠心獎
    • 榮獲 CBDA年度最具品牌創新設計機構獎
    • 榮獲 亞太桃鼎獎 佳作
    • 榮獲 優良商號獎
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    320 Taiwan, Taoyuan City, 中壢區
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    評論

    林宜萱
    希望贵公司能多为消费者想，当初看评价不错，所以找了这家设计，设计师很好也很积极，设计的风格我们也很满意，但后面价钱谈不好再去沟通，没想到老板的态度是当初谈的价钱不算，要重新调高价钱谈，因为物料涨了？那当初干嘛报价，报了然后议价过程涨了就不行，真让人傻眼，贵公司只接不能议价的客人吗？这样的服务态度让人非常不舒服，白白浪费了那么多的时间跟金钱，不满意的服务。 PS：议价过程只有1个多月（中间还过年），我想1个多月原物料会涨价到哪里？
    4個月前
    MING SUNG KAN
    设计师很认真且仔细。值得鼓励。但贵公司报完价在一个月内无任何缓冲情形下，告知涨价先前提供的价格无效，这明显违背诚信原则，让消费者感觉非常不舒服，也不被受到尊重。 一般大众认为报价单的有效期为1-3个月不等，因厂商而异，然贵公司在未告知情形下，否认先前商谈内容与报价，明显违背比例原则，国内国外的WPI指数、CPI指数也几乎都是以月来做涨幅统计，如是每周变动价格，请问您有事先告知客户吗？时效之短让人无法信服。 也浪费了彼此许多时间与精力，实在是很让人感到不可思议。 请三思而后行，商誉远比一次交易来得更重要。
    4個月前
    SHIN HO
    青埔新森活，两房案件，找 洪主任 设计装潢，用料确实不马虎，很多小细节都有注意到，设计讨论过程直切重点，不拖泥带水。 下次有房一定再找您！
    7個月前
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