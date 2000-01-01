原村成立於2003年，秉持著用心有效率、重視結構安全、永續經營的理念迄今，專業的木屋設計、木屋建造、環境營造、3D設計出圖的客製化服務；依照客戶的需求、預算、基地現況等因素，為客戶量身打造理想中的木屋；並提供高效率的一條龍承包服務，讓蓋房子對您而言也是一件輕鬆的事。

🌟團隊特色：用心有效率、重視結構安全、施工品質、合理報價。

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🌟團隊簡介：本木屋建造專業技術班底配合專業泥作師傅、木屋水電師傅、木屋設計製圖師及蓋木屋相關的合作廠商，提供客戶便利的「一對一」、優質的「一條龍」服務。

🌟工程經歷：近三十年木屋工程經驗；歷年來完成的木屋、木造建築案例多，工程經驗豐富、施工品質有保證。

🌟服務項目：木結構/木作工程設計施工/木屋設計/木屋建造/木屋維修保養/室內設計/室內裝潢/原木裝潢/木構造建築/舊屋整建/老屋改建/Log木屋。

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