我們團隊擁有最佳的工程管理經驗，從拆除、泥作、水電、木作、油漆、鋁窗、鐵作、壁紙、地磚到清潔，所有團隊夥伴有共同的願景，創辦人李先生高中畢業即從事木工這行，迄今已具有30年的工程經驗，對花蓮有著很深的情感，更深知每個施工細節所會遇到的問題

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