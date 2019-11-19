德築相信好的生活就是一種設計，懂得過生活的人也才懂得做好的設計。黃德倫建築師走訪世界後，回到故鄉宜蘭從建築師事務所開始，建築產業累績多年專業經驗，繼而成立德築建設，讓國際美學設計回歸宜蘭好山好水的生活本質，建立以人為本、持續創造取應四周環境的建築設計、舒適溫暖的人居空間、及享有居家環境自然的綠意。

建築來自於生活的體驗與實現，德築的作品充滿生命力底蘊，「活著的建築」是由設計、文化、為使用者和環境著想的用心所累積的，建築才會有生命般活在這片土地上。德築的作品節能導入綠建築設計與工法，注重採光通風與四季變化；德築的作品也是智能的，使用者一踏入空間便能感受科技與設計結合帶來的舒服、便利與溫暖。

德築從創業至今一路落實全球建築趨勢BIM化，從建築設計到工程監造的一條龍落實與監督，實際執行營造工程，全程參與各個細部階段施工，無論是與工程師施工溝通、材料確認、配合建管單位勘驗、完工後的工程改善與驗收，同時以Revit軟體建立BIM模型快速精準計算容積與整合法規檢討，並詳細記錄工地現場的建造過程，讓建築專案的每項工程進度都能一目瞭然。透過完整的BIM應用，大幅降低建築產業鏈從設計營造到交屋過程中圖面的錯誤率與來回溝通時間，落實建築師在建案工程控管及作品質感天秤上取得最佳平衡，透明化管理及溝通效率讓客戶及合作夥伴都放心。