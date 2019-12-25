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2015 C-home
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2018-C別墅
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2019 H-home
from2001,Eddy+Emmy+partner,現代都會及東方禪風
服務
新成屋.舊屋翻新.小套房.辦公室，預算規劃整體設計裝潢
服務區域
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地址
台北市松山區八德路二段374號8-1
105 Taiwan, 台北市
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