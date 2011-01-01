設計的角度，抓的是層面的變化與質感，我們從溝通開始著手，透過與業主的對談聊天中，以個性為鋪陳、品味為架構，捏塑出以人為主、感受性為輔的空間思維，將居宅設計定下五官的多重層面，佈下不單只是創意的想法，更著重生活上應具備的功能與舒適度，把立體雕塑形象融合至每個介面中，歸納出簡潔質感的白色語彙，以及細膩清朗特質，從此享有卓然不同的寫意精神，釀製出最純粹的心靈樣貌。一個新的材質或是材質的變化，這些都代表著設計本身的價值創造，透過這些細節與表現語彙所累積起來的品牌印象，成為我們希望創造的懷特式風格。



