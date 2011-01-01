設計的角度，抓的是層面的變化與質感，我們從溝通開始著手，透過與業主的對談聊天中，以個性為鋪陳、品味為架構，捏塑出以人為主、感受性為輔的空間思維，將居宅設計定下五官的多重層面，佈下不單只是創意的想法，更著重生活上應具備的功能與舒適度，把立體雕塑形象融合至每個介面中，歸納出簡潔質感的白色語彙，以及細膩清朗特質，從此享有卓然不同的寫意精神，釀製出最純粹的心靈樣貌。一個新的材質或是材質的變化，這些都代表著設計本身的價值創造，透過這些細節與表現語彙所累積起來的品牌印象，成為我們希望創造的懷特式風格。
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- 公司獎項
- 2019 金邸獎 陳設裝飾組 銀獎
- 2019 金邸獎 居住空間-小戶型 銀獎
- 2019 金邸獎 娛樂消費類 優秀獎
- 2019 M+中國高端設計大賽 TOP100
- 2019 中國設計星36強
- 2019 金外灘獎 最佳居住空間 優秀獎
- 2018 40under40 全國榜年度40設計師
- 2018 新浪新勢力榜-臺灣 TOP 10
- 2018 金騰獎 TOP 100
- 2018 金點設計獎空間設計類
- 2018 TID 台灣室內設計大獎 居住空間單層
- 2018 TINTA 新秀設計師 老屋改造組 金獎
- 2018 ASIA DESIGN PRIZE WINNER
- 2017 A’Design Award 銀獎
- 2017 A’Design Award 銅獎
- 2016 A’Design Award 銅獎
- 2016 得利空間色彩大賞 商業空間組 優選
- 2016 得利空間色彩大賞 色彩趨勢組 優選
- 2015 IAI Design Award 優勝
- 2015 國際空間設計大獎 Idea Top 艾特獎 最佳公寓設計獎
- 2013 GPDA全球先鋒設計大獎 樣板房設計 銅獎
- 2012 得利空間色彩大賞 住宅空間組 優選
- 2011 漂亮家居新秀設計師 新秀獎
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