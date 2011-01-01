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懷特室內設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taipei City, 中山區
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    • 貳肆貳柒 No.2427, 懷特室內設計 懷特室內設計 客廳沙發與扶手椅 布織品 Yellow
    貳肆貳柒 No.2427, 懷特室內設計 懷特室內設計 客廳 White
    貳肆貳柒 No.2427, 懷特室內設計 懷特室內設計 小廚房 White
    +7
    貳肆貳柒 No.2427

    設計的角度，抓的是層面的變化與質感，我們從溝通開始著手，透過與業主的對談聊天中，以個性為鋪陳、品味為架構，捏塑出以人為主、感受性為輔的空間思維，將居宅設計定下五官的多重層面，佈下不單只是創意的想法，更著重生活上應具備的功能與舒適度，把立體雕塑形象融合至每個介面中，歸納出簡潔質感的白色語彙，以及細膩清朗特質，從此享有卓然不同的寫意精神，釀製出最純粹的心靈樣貌。一個新的材質或是材質的變化，這些都代表著設計本身的價值創造，透過這些細節與表現語彙所累積起來的品牌印象，成為我們希望創造的懷特式風格。


    服務
    • 室內設計
    • 商業空間設計
    • 建築設計
    • 老屋翻新
    • 餐廳設計
    • 品牌設計
    服務區域
    台灣、中國
    公司獎項
    • 2019　金邸獎 陳設裝飾組 銀獎
    • 2019　金邸獎 居住空間-小戶型 銀獎
    • 2019　金邸獎 娛樂消費類 優秀獎
    • 2019　M+中國高端設計大賽 TOP100
    • 2019　中國設計星36強
    • 2019　金外灘獎 最佳居住空間 優秀獎
    • 2018　40under40 全國榜年度40設計師
    • 2018　新浪新勢力榜-臺灣 TOP 10
    • 2018　金騰獎 TOP 100
    • 2018　金點設計獎空間設計類
    • 2018　TID 台灣室內設計大獎 居住空間單層
    • 2018　TINTA 新秀設計師 老屋改造組 金獎
    • 2018　ASIA DESIGN PRIZE WINNER
    • 2017　A’Design Award 銀獎
    • 2017　A’Design Award 銅獎
    • 2016　A’Design Award 銅獎
    • 2016　得利空間色彩大賞 商業空間組 優選
    • 2016　得利空間色彩大賞 色彩趨勢組 優選
    • 2015　IAI Design Award 優勝
    • 2015　國際空間設計大獎 Idea Top 艾特獎 最佳公寓設計獎
    • 2013　GPDA全球先鋒設計大獎 樣板房設計 銅獎
    • 2012　得利空間色彩大賞 住宅空間組 優選
    • 2011　漂亮家居新秀設計師 新秀獎
    • 顯示全部23獎項
    地址
    長安東路二段77號2樓
    104 Taiwan, Taipei City, 中山區
    台灣
    +886-227491755 www.white-interior.com
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