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家不需要過多的裝飾,不用過多複雜的建材混搭,把重點放在細節質感, 謹守著少即是多 less is more的設計概念呈現出家最舒坦的氛圍。
陽台與露臺是現代人最重要的生活空間之一。作為連結室內外世界的空間，陽台與露臺在我們的生活中扮演著非常重要的角色，它既可以是我們在城市裡的秘密花園，讓我們能夠與大自然親密接觸，也可以是我們享受個人時光，靜思冥想的獨立空間。我們可以根據自己的喜好設計出一個專屬於我們自己的陽台或露臺空間。今天的這個點子簿將為大家分享26個來自專業設計師的陽台與露臺設計範例，如果你也希望擁有一個與眾不同的陽台與露臺設計，如果你也正在尋找一些新的靈感，那就一定不要錯過今天的這個點子…
居住在高樓大廈或是公寓中的你，陽台絕對是讓你不出門即可感受戶外氛圍，享受愜意時光的絕佳場所。根據你的喜好，陽台可以規劃成不同的功能，不管是封閉式或是開放式的陽台，你都可以把它們打造成一個舒適的小客廳。將陽台打造成家中的第二個客廳，不僅是善用空間的方法，還能讓你在此看本書，或是邀請親朋好友來此喝杯下午茶。這一次我們為大家整理了 41 款讓你享受愜意生活的陽台小客廳，這些絕佳的設計絕對會讓你忍不住驚呼，原來陽台還可以這樣規劃設計!你是不是也很好奇陽台小客廳是什…