不一樣的陽台: 41 款化身為小客廳的陽台設計

居住在高樓大廈或是公寓中的你，陽台絕對是讓你不出門即可感受戶外氛圍，享受愜意時光的絕佳場所。根據你的喜好，陽台可以規劃成不同的功能，不管是封閉式或是開放式的陽台，你都可以把它們打造成一個舒適的小客廳。將陽台打造成家中的第二個客廳，不僅是善用空間的方法，還能讓你在此看本書，或是邀請親朋好友來此喝杯下午茶。這一次我們為大家整理了 41 款讓你享受愜意生活的陽台小客廳，這些絕佳的設計絕對會讓你忍不住驚呼，原來陽台還可以這樣規劃設計!你是不是也很好奇陽台小客廳是什…

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