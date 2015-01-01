《 設計理念 》
‧分享「美好生活空間的認識與渴望」。
‧偕同打造家的舒適，能夠自在於其中享受生活步調的空間。
‧了解客戶「生活型態」、「生活方式」及「未來需求」等，作為空間規劃之依據。
‧依各客戶不同預算，提出最為適宜的裝修建議與方式。
‧美感與實用兼具的設計規劃。
- 服務
- 室內設計規劃/施工監造管理，interior design，與DECO
- 服務區域
- 台北 桃園 新竹 TAIPEI，Taipei，與Taiwan
- 公司獎項
- 2019
- TINTA Interior New Talent Award Nominated
- -THE CORNER
- 2019 TINTA 金邸獎 空間美學新秀設計師大賽入圍
- 2018
- Dulux Greater China Interior Design Colour Award
- Best Living Space-Taiwan-The Line
- 2018 Dulux得利大中華區空間色彩獎大獎
- 2018
- Dulux Greater China Interior Design Colour Award Best Selection
- -The Way Life Is
- 2018 Dulux得利大中華區空間色彩獎大獎
- 2017
- TINTA Interior New Talent Award
- -The Japanese Poetry
- 2017 TINTA 新秀設計師大賽 小坪數空間 新秀獎
- 2015
- Dulux Interior Design Colour Award Best Selection
- -Calm and Warm
- 2015 得利ICI色彩大賞 住宅空間 優選
- 顯示全部33獎項
- 地址
-
光復南路22巷44號
105 Taipei, Taiwan
台灣
+886-975390963 www.sinspdesign.com
小宅空間規劃術：9坪～25坪，風格、機能一次到位的小宅裝修ISBN：9789864754526
木素材設計大全ISBN：9789865110543
廚房規劃終極聖經：從基礎格局、材質設備選配，到進階依據料理方式解析全方位廚房設計ISBN：9789864084272
房子再小都好住【暢銷改版】：做對格局，機能到位 ISBN：9789864083855
好感居家配色全書：設計師教你挑對顏色，一次上手的150個空間色彩搭配技巧ISBN：9789864757152
玩色風格牆設計：不用裝潢，空間換個顏色，美感立即升級ISBN：9789864084241