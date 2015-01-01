兼具北歐風與禪風優點的極簡美學：11種設計實例，帶你了解Japandi

過完年後的新春雜誌專題，我們要為讀者介紹一種這兩年在歐美悄悄吹起的新派設計：Japandi。這是融合了斯堪地那維亞北歐風，以及日本禪風這兩種經典風格的設計。乍看之下，北歐風與禪風一西一東，文化差異極大，但其實在設計上頗有相通會融之處。Japandi，就是結合了北歐風與禪風主張極簡乾淨，自然建材，以及恬淡寧靜的居住感受，但更突出之處在於，Japandi融合了東方懂得欣賞留白樸拙的哲思，也展現了北歐喜愛日光的明亮愉悅，是令人耳目一新的現代融會。但相對地，如果你…

閱讀更多