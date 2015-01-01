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實適空間設計
室內設計師與裝修公司 Taipei, Taiwan
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    • “The Way Life Is”-實適空間設計, 實適空間設計 實適空間設計 系統廚具 MDF Black
    “The Way Life Is”-實適空間設計
    “Luxury, Calm and Deligt”-實適空間設計, 實適空間設計 實適空間設計 客廳 木頭 White
    “Luxury, Calm and Deligt”-實適空間設計
    HOME OF TRANSFORMERS-實適空間設計, 實適空間設計 實適空間設計 書房/辦公室 鐵/鋼 Blue
    HOME OF TRANSFORMERS-實適空間設計
    “Impression Blue”, 實適空間設計 實適空間設計 客廳 水泥 Grey
    “Impression Blue”
    “HOME OF RECTANGLE”, 實適空間設計 實適空間設計 客廳 木頭 Wood effect
    “HOME OF RECTANGLE”
    “The Line”-實適空間設計, 實適空間設計 實適空間設計 客廳 實木 Grey
    “The Line”-實適空間設計
    顯示全部10專案

    《 設計理念 》

    ‧分享「美好生活空間的認識與渴望」。

    ‧偕同打造家的舒適，能夠自在於其中享受生活步調的空間。

    ‧了解客戶「生活型態」、「生活方式」及「未來需求」等，作為空間規劃之依據。

    ‧依各客戶不同預算，提出最為適宜的裝修建議與方式。

    ‧美感與實用兼具的設計規劃。

    服務
    室內設計規劃/施工監造管理，interior design，與DECO
    服務區域
    台北 桃園 新竹 TAIPEI，Taipei，與Taiwan
    公司獎項
    • 2019
    • TINTA Interior New Talent Award Nominated
    • ​-THE CORNER
    • 2019 TINTA 金邸獎 空間美學新秀設計師大賽入圍
    • 2018
    • Dulux Greater China Interior Design Colour Award
    • Best Living Space-Taiwan-The Line
    • 2018 Dulux得利大中華區空間色彩獎大獎
    • 2018
    • Dulux Greater China Interior Design Colour Award Best Selection
    • ​-The Way Life Is
    • 2018 Dulux得利大中華區空間色彩獎大獎
    • 2017
    • TINTA Interior New Talent Award
    • -The Japanese Poetry
    • 2017 TINTA 新秀設計師大賽 小坪數空間 新秀獎
    • 2015
    • Dulux Interior Design Colour Award Best Selection
    • -Calm and Warm
    • 2015 得利ICI色彩大賞 住宅空間 優選
    • 顯示全部33獎項
    地址
    光復南路22巷44號
    105 Taipei, Taiwan
    台灣
    +886-975390963 www.sinspdesign.com
    法律聲明

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