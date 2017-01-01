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謝木木工作室
鐵器工匠 Tainan, East District, Tainan City, Taiwan
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    • 大門/車庫門, 謝木木工作室 謝木木工作室 窗戶與門門 木頭 Wood effect
    大門/車庫門, 謝木木工作室 謝木木工作室 窗戶與門門 金屬 Wood effect
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    大門/車庫門
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    +2
    辦公室-主管桌
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    +2
    辦公桌-開關篇

    我們認為大自然是最偉大的設計師，秉持「用木頭溫度傳遞家的感覺，家的溫度就交給謝木木。」我們擁有設計研發及製作生產的直營工廠，從原木採購、製材、設計、加工、塗裝到運送通通一手包辦，走的是客製化的服務。以桌板為例，「餐桌」是居家空間中是不可或缺、聯繫情感的工具，消費者來到我們的實體展示中心，可以親眼看、親手摸，依照自己的喜好挑選樹種板材及桌腳款式材質搭配72色烤漆顏色，都能依照消費者的居家空間做規劃！ 餐桌是凝聚家庭享受美好時裝的重要腳色，讓一張好的桌板陪伴你和你的家人。工廠直營門市，優質品管，從買料、製材、設計、加工及塗裝一貫作業。嚴選20餘種樹種板材、桌腳款式及顏色，依照居家空間設計，由專業設計師為你量身打造完美桌板及家具，訂製一張專屬於你的原木桌。對原木家具情有獨鍾的你，歡迎你來謝木木走走看看。

    服務
    原木桌板 原木料 鐵件訂製 復古把手 五金配件 銅製配件 原木桌板 客製家具
    服務區域
    • 全世界
    • Tainan
    • East District
    • Tainan City
    • Taiwan
    地址
    二仁路2段300號
    717 Tainan, East District, Tainan City, Taiwan
    台灣
    +886-62668698 www.xiemumu.com.tw
    法律聲明

    居家空間:了解需求，找尋適合你的樹種桌板，尺寸該如何規劃，讓居家空間更好利用。

    手作開店規劃 教你如何親手打造自已的店。

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