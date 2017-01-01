我們認為大自然是最偉大的設計師，秉持「用木頭溫度傳遞家的感覺，家的溫度就交給謝木木。」我們擁有設計研發及製作生產的直營工廠，從原木採購、製材、設計、加工、塗裝到運送通通一手包辦，走的是客製化的服務。以桌板為例，「餐桌」是居家空間中是不可或缺、聯繫情感的工具，消費者來到我們的實體展示中心，可以親眼看、親手摸，依照自己的喜好挑選樹種板材及桌腳款式材質搭配72色烤漆顏色，都能依照消費者的居家空間做規劃！ 餐桌是凝聚家庭享受美好時裝的重要腳色，讓一張好的桌板陪伴你和你的家人。工廠直營門市，優質品管，從買料、製材、設計、加工及塗裝一貫作業。嚴選20餘種樹種板材、桌腳款式及顏色，依照居家空間設計，由專業設計師為你量身打造完美桌板及家具，訂製一張專屬於你的原木桌。對原木家具情有獨鍾的你，歡迎你來謝木木走走看看。