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田蕾股份有限公司
衛浴用品 Changhua City, Xihu Township, Changhua County, Taiwan
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    浴室用大型浴鏡
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    電熱毛巾架 加熱毛巾桿,許多業主喜愛的MIT產品--打造居家舒適環境

    【位於】工廠位於彰化市，商品為MIT製造

    【成就】公司化妝鏡多銷售於5星級飯店，近五年銷售至台中長榮酒店、日月潭雲品、寒舍艾美、艾麗酒店、圓山、國賓、老爺、兄弟、萬豪大飯店、雲朗觀光飯店..等等 海內外4、5星級飯店，優良而穩定的品質。

    【產品】-- LED化妝燈鏡-- {牆上、桌上型},光源可選擇黃光或白光，黃光為蘋果肌,鏡面中的自己看起來膚色溫暖,白光則為類似日光燈,燈光較明亮大浴鏡產品介紹：https://goo.gl/Cy5AuZ

    --電熱毛巾架 /加熱行毛巾架– 因應潮濕環境而使用的電熱毛巾架，能夠去除毛巾上的霉味，使用全銅材質，並設有保險絲達到溫控效果,使用T-01 4桿款 每層可放2條一般家用毛巾。 電熱毛巾架介紹：https://goo.gl/uHvgVn

    --電熱鞋架 – 潮濕的鞋子能夠達到烘乾，並保持鞋面熱度的鞋架--不鏽鋼龍頭--市面上常見的鐵、銅質水龍頭，導致人們飲用到含汞之水源，危害健康，田蕾採用304及316不鏽鋼精密製造而成，大大減低龍頭銹化，提升飲用水之安全，為生命及環境多一分保護 【歡迎留言】若想了解更多不同的資訊歡迎私訊小編，或者加入公司官方line@ ID：bmn2448l {最後為英文l} ,也可直接搜尋官網www.mirrors.com.tw、www.omax-living.com，有購買意向可直接私訊將有專人為您服務

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