2022浴室流行新趨勢，10個你不能不知道的設計元素

疫情全球大流行，改變了許多人的生活方式，不知不覺已悄悄進入2022年，用嶄新的居家裝潢迎接新的一年，是掃除後疫情時代壓力的最好辦法。對衛浴裝修的想法還停留在古老的「乾淨亮白整潔」嗎？要讓居家質感時尚再升級，只是白淨明亮是不夠的，下面介紹幾個衛浴設計的流行新趨勢，教你除了選用耐磨耐刮的材質，以及容易清潔維持美觀的基本原則外，其他新穎的流行元素，或許你也能從中得到靈感，用整潔白淨又時尚優雅的浴室迎接嶄新美好的一年。

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