天境團隊由成熟的專業技術所組成，透過設計師對視覺與空間規劃的敏銳度，創造出獨特、時尚、優質的生活空間，為您打造出最適合的居住空間。天境在進行您的託付之際，都秉持最誠懇的態度及最熱忱的服務，將每一個細節局部微調至完美境地，將每一件專案都視為是天境唯一的代表作品，我們相信唯有如此的服務態度才能使您放心地將您的居住空間交予天境為您規劃設計，而天境也是您值得信賴與認同的最佳團隊。
- 服務
- 住宅 / 會館 /樣品屋/ 辦公室 / 商業空間 /老屋翻新/ 進口家具/ 訂製家具/軟裝設計/ 設計規劃 / 施作整合
- 服務區域
- 台灣、杭州、大陸周遭
- Taiwan, Taichung City, North District, 台中
- 公司獎項
- 2011年度TOP DESIGN AWARD
- 2013年度Dulux空間色彩大賞-金獎
- 2014-2015年度設計影響中國十佳優秀設計師
- 2016年度最佳空間設計創造建商四天完銷紀錄
- 2016 美國IDA 國際設計大獎- International Design Awards
- 2016 英國SBID International Design Excellence Awards
- 2016 英國London Design倫敦設計大獎
- 2017 義大利A' Design 設計獎-銀獎
- 顯示全部8獎項
- 地址
-
408 Taiwan, Taichung City, North District, 台中
台灣
+886-423821758