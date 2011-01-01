天境團隊由成熟的專業技術所組成，透過設計師對視覺與空間規劃的敏銳度，創造出獨特、時尚、優質的生活空間，為您打造出最適合的居住空間。天境在進行您的託付之際，都秉持最誠懇的態度及最熱忱的服務，將每一個細節局部微調至完美境地，將每一件專案都視為是天境唯一的代表作品，我們相信唯有如此的服務態度才能使您放心地將您的居住空間交予天境為您規劃設計，而天境也是您值得信賴與認同的最佳團隊。



