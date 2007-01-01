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心宸國際設計(Color-Star Design)
室內設計師與裝修公司 Panama, 巴拿馬城
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    漫步法式鄉村

    室內設計、建築、軟裝設計、家具設計、商業空間■ 內政部營建署建築物室內裝修專業技術執照

    ■ 室內裝飾設計師一級證照

    ■ 建築與室內設計碩士(Master of Architecture in Architecture and Interior Design)

    ■ 植物學碩士(Master of Agriculture)■

    台北信義學堂 居住空間系列講師

    +886-07-7262060、 +886-02-28239009、+886-0913631883

    服務
    • 室內設計
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    • 軟裝設計
    • 建築
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    • Kaohsiung City
    • 苓雅區
    • Panama, 巴拿馬城
    公司獎項
    • 2007年 專訪:與自然共生的空間設計師~馮慧心 台灣樂活美人輕體美肌誌
    • 2008年 代言:ICI塗料色彩代言人 ICI Dulux
    • 2010年 專業執照:中華人民共和國室內裝修設計師
    • 一級/高級計師 中華人民共和國執業資格證書
    • 2013年 專業執照:通過國家考試執照建築物室內裝修專業技術人員 台灣內政部
    • 2014年 專題報導:漂亮家居百位設計師年鑑 100設計師美感住宅精選
    • 2014年 執照:高雄厝認證設計師 高雄市政府工務局建築管理處
    • 2015年 建築期刊發表:第十一屆空間設計學術研討會 以自然系建築探討鄉村風
    • 格於室內設計之應用 CIIAD中華空間設計學會
    • 2015年 建築專業:綠建築講習會 兩岸綠色建築評價標準 中國城市住宅研究中心
    • (台北)綠色建築評價標誌台灣專業委員會
    • 2015年 獲獎:中國城市住宅研討會優秀論文獎 第十一屆中國城市住宅研討會論
    • 文評審委會
    • 2016年 專訪:台灣百大設計師 漂亮家居
    • 2016年封面專訪:財訊雜誌封面人物 新六都幸福宅-戀戀高雄港都氣味 財訊雙週刊
    • 2018年 專訪:時尚家居專題報導設計師 時尚家居 HOUSE STYLE
    • 顯示全部16獎項
    地址
    0801 Panama, 巴拿馬城
    巴布亞紐幾內亞
    +886-913631883 colorstardesign.com
    法律聲明

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    台北、高雄

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