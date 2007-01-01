室內設計、建築、軟裝設計、家具設計、商業空間■ 內政部營建署建築物室內裝修專業技術執照
■ 室內裝飾設計師一級證照
■ 建築與室內設計碩士(Master of Architecture in Architecture and Interior Design)
■ 植物學碩士(Master of Agriculture)■
台北信義學堂 居住空間系列講師
+886-07-7262060、 +886-02-28239009、+886-0913631883
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- Kaohsiung City
- 苓雅區
- Panama, 巴拿馬城
- 公司獎項
- 2007年 專訪:與自然共生的空間設計師~馮慧心 台灣樂活美人輕體美肌誌
- 2008年 代言:ICI塗料色彩代言人 ICI Dulux
- 2010年 專業執照:中華人民共和國室內裝修設計師
- 一級/高級計師 中華人民共和國執業資格證書
- 2013年 專業執照:通過國家考試執照建築物室內裝修專業技術人員 台灣內政部
- 2014年 專題報導:漂亮家居百位設計師年鑑 100設計師美感住宅精選
- 2014年 執照:高雄厝認證設計師 高雄市政府工務局建築管理處
- 2015年 建築期刊發表:第十一屆空間設計學術研討會 以自然系建築探討鄉村風
- 格於室內設計之應用 CIIAD中華空間設計學會
- 2015年 建築專業:綠建築講習會 兩岸綠色建築評價標準 中國城市住宅研究中心
- (台北)綠色建築評價標誌台灣專業委員會
- 2015年 獲獎:中國城市住宅研討會優秀論文獎 第十一屆中國城市住宅研討會論
- 文評審委會
- 2016年 專訪:台灣百大設計師 漂亮家居
- 2016年封面專訪:財訊雜誌封面人物 新六都幸福宅-戀戀高雄港都氣味 財訊雙週刊
- 2018年 專訪:時尚家居專題報導設計師 時尚家居 HOUSE STYLE
- 顯示全部16獎項
- 地址
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0801 Panama, 巴拿馬城
巴布亞紐幾內亞
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法律聲明
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