『仝育』透過設計以「療癒人心、創造幸福」為公司使命。





2006 年由莊媛婷、鄭瑞文總監，聯手創立的仝育設計，從台南出發，以設計界神雕俠侶之姿，帶領團隊完美詮釋「1+1>2」的分工哲學。從建築跨足室內設計領域的莊總監，擁有二十多年的從業經驗；加乘鄭總監土地管理及專業經理人的豐富背景，將歷經時間沉潛的深厚人文底蘊，淋漓盡致地揮灑在作品之中。





「人法地，地法天，天法道，道法自然。」仝育將存在於天地萬物之中的「道」，轉化爲安頓人們「身、心、靈」的療癒空間—— 賦予人文藝術素養，成就品質、品味與品牌，讓場所能自然地與身心靈交融，實際落實「空間培育人格」的設計理念。





團隊管理亦採「無為」之道，如同大自然孕育萬物，

讓成員依循規律，自行掌握其中的準則，適情適性、自動自發，也因此形成強大的向心力，彼此間像家人一樣緊密，一同撐起仝育這個大家庭。





立基於台南，跨足至國際，

仝育設計的獲獎足跡遍佈—

中國、日本、英國、美國、澳洲、義大利、法國等各國，使品牌滿懷溫情且獨具韻味的設計風格芬芳遠播，綻放於美學藝壇，連綿不絕。