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仝育室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Tainan City, 南區
概覽 31專案 (31) 0創意點子簿 (0)
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    • 湁韻, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    湁韻, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    湁韻, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    湁韻
    高雄～農16～藝術宅邸, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    高雄～農16～藝術宅邸, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 餐廳
    高雄～農16～藝術宅邸, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 視聽室
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    高雄～農16～藝術宅邸
    福容ONE-麗寶集團, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    福容ONE-麗寶集團, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    福容ONE-麗寶集團, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 餐廳
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    福容ONE-麗寶集團
    文府硯-國泰建設, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    文府硯-國泰建設, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 書房/辦公室
    文府硯-國泰建設, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 臥室
    文府硯-國泰建設
    I~sun悠遊, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 餐廳
    I~sun悠遊, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    I~sun悠遊, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 臥室
    I~sun悠遊
    雅逸, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    雅逸, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    雅逸, 仝育室內裝修設計有限公司 仝育室內裝修設計有限公司 現代風玄關、走廊與階梯
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    雅逸
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    『仝育』透過設計以「療癒人心、創造幸福」為公司使命。


    2006 年由莊媛婷、鄭瑞文總監，聯手創立的仝育設計，從台南出發，以設計界神雕俠侶之姿，帶領團隊完美詮釋「1+1>2」的分工哲學。從建築跨足室內設計領域的莊總監，擁有二十多年的從業經驗；加乘鄭總監土地管理及專業經理人的豐富背景，將歷經時間沉潛的深厚人文底蘊，淋漓盡致地揮灑在作品之中。


    「人法地，地法天，天法道，道法自然。」仝育將存在於天地萬物之中的「道」，轉化爲安頓人們「身、心、靈」的療癒空間—— 賦予人文藝術素養，成就品質、品味與品牌，讓場所能自然地與身心靈交融，實際落實「空間培育人格」的設計理念。


    團隊管理亦採「無為」之道，如同大自然孕育萬物，

    讓成員依循規律，自行掌握其中的準則，適情適性、自動自發，也因此形成強大的向心力，彼此間像家人一樣緊密，一同撐起仝育這個大家庭。


    立基於台南，跨足至國際，

    仝育設計的獲獎足跡遍佈—

    中國、日本、英國、美國、澳洲、義大利、法國等各國，使品牌滿懷溫情且獨具韻味的設計風格芬芳遠播，綻放於美學藝壇，連綿不絕。

    服務
    • 全室裝修
    • 接受設計委託
    • 裝潢施工
    • 局部裝修
    • 商業設計
    • 家居設計
    • 住宅設計
    • 顯示全部8服務
    服務區域
    • 台灣北、中、南、東部、海外
    • Taiwan
    • Tainan City
    • 南區
    公司獎項
    • 2020 美國MUSE Design Awards 鉑金獎─富旺 微美居
    • 2019 全球華人傑出設計金創獎 入圍─觀心之所・意在潛遊
    • 2019 美國室內設計中文網 INTERIOR DESIGN CHINA(美國ID雜誌中文版)
    • ─1989-2019全國百名優秀室內建築
    • 2019 法國 Novum Design Award 室內設計類 金獎─觀心之所・意在潛遊
    • 2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 樣板房設計 優秀獎─微塑自然
    • 2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳公寓設計 入圍獎─典藏優雅
    • 2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳陳設藝術（軟裝設計）入圍獎─海暮色
    • 2019 義大利 A’Design Award 銅獎─明水森林
    • 2019 義大利 A’Design Award 銅獎─微塑自然
    • 2019 義大利 A’Design Award 銅獎─典藏優雅
    • 2019 中國 2018-2019地產設計大獎 室內設計類 優秀獎─典藏優雅
    • 2019 英國 London Design Awards 銀獎——暖意盎然
    • 2018 中國 金堂獎 年度優秀住宅公寓設計─海暮色
    • 2018 M+中國 高端室內設計大賽 年度潛力設計師
    • 2018 全球華人傑出設計金創獎 別墅複層類 銀獎─深喻恬靜・自然共生
    • 2018 韓國 K-Design Award & Prize入圍─海暮色
    • 2018 中國 APDC亞太室內設計精英邀請賽
    • 住宅空間 佳作─海暮色
    • 住宅空間 佳作─對比沉靜
    • 2018 義大利 A’Design Award 銅獎─海暮色
    • 2018 義大利 A’Design Award 鐵獎─暖意盎然
    • 2018 義大利 A’Design Award 鐵獎─對比沉靜
    • 2017 美國 IDA Design Award 設計獎 榮譽提名獎─暖意盎然
    • 2017 英國 LICC Honorable Mention佳作─海暮色
    • 2017 義大利 A’Design Award 銀獎─深喻恬靜・自然共生
    • 2017 義大利 A’Design Award 銀獎─光影共舞・質樸之邸
    • 2017 義大利 A’Design Award 銅獎─陰陽合奏・共鳴之處
    • 2017 澳洲 Melbourne Design Awards 銀獎─深喻恬靜・自然共生
    • 2017 澳洲 Melbourne Design Awards 銀獎─光影共舞・質樸之邸
    • 2017 香港 Hong Kong Design Awards 金獎─遊綴於潤白之間
    • 2017 香港 Hong Kong Design Awards 銀獎─陰陽合奏・共鳴之處
    • 2017 英國 SBID International Design Awards
    • 入選─光影共舞・質樸之邸
    • 2017 英國 SBID International Design Awards
    • 入選─深喻恬靜・自然共生 X 遊綴於潤白之間
    • 2017 中國IDEA-TOPS艾特獎
    • 入圍─遊綴於潤白之間
    • 入圍─光影共舞・質樸之邸
    • 入圍─陰陽合奏・共鳴之處
    • 2017 中國 綠地集團首屆國際軟裝設計大獎
    • 一等獎─深喻恬靜・自然共生
    • 2017 日本 Good Design Award
    • 入圍─深喻恬靜・自然共生 X 遊綴於潤白之間
    • 2017 中國 APDC亞太室內設計精英邀請賽
    • 入圍─深喻恬靜・自然共生
    • 2017 英國 FX 國際室內設計大獎
    • ─ Mixed Use Development 類別設計獎項
    • ─ Space of Consonance (青逸+千鼎苑)
    • 2016 中國CID當代國際設計大獎
    • 決選佳作─光影共舞・質樸之邸
    • 2016 APDF 亞太設計師聯盟 IAI設計獎
    • 決選入圍─光影共舞・質樸之邸
    • 決選入圍─陰陽合奏・共鳴之處
    • 2016 美國 IDA Design Awards 國際設計獎
    • 佳作─陰陽合奏・共鳴之處
    • 顯示全部56獎項
    地址
    體育路21巷7號
    702 Taiwan, Tainan City, 南區
    台灣
    +886-62138998 ty-interior.com

    評論

    Hhiw Wihh Hhiw Wihh
    很棒的體驗，完成我心目中的家，設計師十分貼心和仔細，讓我能很放心的把家交給他們
    超過1年前
    編輯
    英芝 徐 英芝 徐
    很棒的體驗，完成我心目中的家，設計師十分貼心和仔細，讓我能很放心的把家交給他們
    超過1年前
    專案日期: 十二月 2020
    編輯
    Voder Samina Voder Samina
    設計師十分細心，完工勘驗時，態度誠懇、服務用心，給讚!!
    超過1年前
    編輯
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