『仝育』透過設計以「療癒人心、創造幸福」為公司使命。
2006 年由莊媛婷、鄭瑞文總監，聯手創立的仝育設計，從台南出發，以設計界神雕俠侶之姿，帶領團隊完美詮釋「1+1>2」的分工哲學。從建築跨足室內設計領域的莊總監，擁有二十多年的從業經驗；加乘鄭總監土地管理及專業經理人的豐富背景，將歷經時間沉潛的深厚人文底蘊，淋漓盡致地揮灑在作品之中。
「人法地，地法天，天法道，道法自然。」仝育將存在於天地萬物之中的「道」，轉化爲安頓人們「身、心、靈」的療癒空間—— 賦予人文藝術素養，成就品質、品味與品牌，讓場所能自然地與身心靈交融，實際落實「空間培育人格」的設計理念。
團隊管理亦採「無為」之道，如同大自然孕育萬物，
讓成員依循規律，自行掌握其中的準則，適情適性、自動自發，也因此形成強大的向心力，彼此間像家人一樣緊密，一同撐起仝育這個大家庭。
立基於台南，跨足至國際，
仝育設計的獲獎足跡遍佈—
中國、日本、英國、美國、澳洲、義大利、法國等各國，使品牌滿懷溫情且獨具韻味的設計風格芬芳遠播，綻放於美學藝壇，連綿不絕。
- 服務
- 全室裝修
- 接受設計委託
- 裝潢施工
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- 商
- 商業設計
- 家居設計
- 住宅設計
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- 服務區域
- 台灣北、中、南、東部、海外
- Taiwan
- Tainan City
- 南區
- 公司獎項
- 2020 美國MUSE Design Awards 鉑金獎─富旺 微美居
- 2019 全球華人傑出設計金創獎 入圍─觀心之所・意在潛遊
- 2019 美國室內設計中文網 INTERIOR DESIGN CHINA(美國ID雜誌中文版)
- ─1989-2019全國百名優秀室內建築
- 2019 法國 Novum Design Award 室內設計類 金獎─觀心之所・意在潛遊
- 2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 樣板房設計 優秀獎─微塑自然
- 2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳公寓設計 入圍獎─典藏優雅
- 2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳陳設藝術（軟裝設計）入圍獎─海暮色
- 2019 義大利 A’Design Award 銅獎─明水森林
- 2019 義大利 A’Design Award 銅獎─微塑自然
- 2019 義大利 A’Design Award 銅獎─典藏優雅
- 2019 中國 2018-2019地產設計大獎 室內設計類 優秀獎─典藏優雅
- 2019 英國 London Design Awards 銀獎——暖意盎然
- 2018 中國 金堂獎 年度優秀住宅公寓設計─海暮色
- 2018 M+中國 高端室內設計大賽 年度潛力設計師
- 2018 全球華人傑出設計金創獎 別墅複層類 銀獎─深喻恬靜・自然共生
- 2018 韓國 K-Design Award & Prize入圍─海暮色
- 2018 中國 APDC亞太室內設計精英邀請賽
- 住宅空間 佳作─海暮色
- 住宅空間 佳作─對比沉靜
- 2018 義大利 A’Design Award 銅獎─海暮色
- 2018 義大利 A’Design Award 鐵獎─暖意盎然
- 2018 義大利 A’Design Award 鐵獎─對比沉靜
- 2017 美國 IDA Design Award 設計獎 榮譽提名獎─暖意盎然
- 2017 英國 LICC Honorable Mention佳作─海暮色
- 2017 義大利 A’Design Award 銀獎─深喻恬靜・自然共生
- 2017 義大利 A’Design Award 銀獎─光影共舞・質樸之邸
- 2017 義大利 A’Design Award 銅獎─陰陽合奏・共鳴之處
- 2017 澳洲 Melbourne Design Awards 銀獎─深喻恬靜・自然共生
- 2017 澳洲 Melbourne Design Awards 銀獎─光影共舞・質樸之邸
- 2017 香港 Hong Kong Design Awards 金獎─遊綴於潤白之間
- 2017 香港 Hong Kong Design Awards 銀獎─陰陽合奏・共鳴之處
- 2017 英國 SBID International Design Awards
- 入選─光影共舞・質樸之邸
- 2017 英國 SBID International Design Awards
- 入選─深喻恬靜・自然共生 X 遊綴於潤白之間
- 2017 中國IDEA-TOPS艾特獎
- 入圍─遊綴於潤白之間
- 入圍─光影共舞・質樸之邸
- 入圍─陰陽合奏・共鳴之處
- 2017 中國 綠地集團首屆國際軟裝設計大獎
- 一等獎─深喻恬靜・自然共生
- 2017 日本 Good Design Award
- 入圍─深喻恬靜・自然共生 X 遊綴於潤白之間
- 2017 中國 APDC亞太室內設計精英邀請賽
- 入圍─深喻恬靜・自然共生
- 2017 英國 FX 國際室內設計大獎
- ─ Mixed Use Development 類別設計獎項
- ─ Space of Consonance (青逸+千鼎苑)
- 2016 中國CID當代國際設計大獎
- 決選佳作─光影共舞・質樸之邸
- 2016 APDF 亞太設計師聯盟 IAI設計獎
- 決選入圍─光影共舞・質樸之邸
- 決選入圍─陰陽合奏・共鳴之處
- 2016 美國 IDA Design Awards 國際設計獎
- 佳作─陰陽合奏・共鳴之處
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