你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
家~是休憩心靈與情感融合的放鬆之處，
為了給業主最適合的家,我們不斷前進！
希望 " 黔鏡 "能讓每個人找到心中溫暖的天地！
在都市叢林中，如何做到享受一個人的專屬空間，又能隨時感受到陪伴的溫馨？時下正夯的share house共享公寓是唯一正解！在公領域能彼此同歡享樂，盡享美好派對時光，關上房門又能沉浸在一個人的小天地裡不受外界打擾的特性，在年輕人中日漸流行。下面介紹幾個共享公寓的裝潢設計技巧，打造溫馨舒適人人搶著入住的完美share house。
客廳是居家場域的生活中心，更是親友來訪的重要第一印象，要想打造風格別緻的客廳，色彩搭配是其中關鍵，選對完美的色彩設計，才能營造優雅的居家氛圍。下面介紹幾個客廳配色設計，從萬年經典白色，到混搭幾何一次全收錄，啟發你對客廳設計的靈感，用色彩詮釋自我風格美學，輕鬆打造高質感客廳空間。
餐廳是一家人生活的快樂泉源，就算空間不大，一個小餐桌稍加打理也能創造出特別質感的空間，讓人們可以盡情吃飯與享受談心時光。今天的線上專題，我們蒐集了10種打造餐廳的設計靈感，涵蓋多種風格與不同大小的空間，希望能給有不同需求的讀者提供基本參考。綜觀這10個點子，大致可歸納出以下三個設計布置的方向。第一，開放式空間相當常見，無論是客餐廳合併，或餐廚合併，宜從空間的風格整體性出發。第二，餐桌是核心表現空間，可自由更換盤飾、花藝、軟裝，增加多變性。第三，木、石等自然…