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黔鏡室內設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, New Taipei City, 板橋
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    家~是休憩心靈與情感融合的放鬆之處，

    為了給業主最適合的家,我們不斷前進！

    希望 " 黔鏡 "能讓每個人找到心中溫暖的天地！

    服務
    室內設計
    服務區域
    Taiwan與New Taipei City
    地址
    中山路二段97號6樓之一
    220 Taiwan, New Taipei City, 板橋
    台灣
    +886-289536898 cianjing.houzz.com

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