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三洋窯業股份有限公司
磁磚與石材 Taiwan, New Taipei City, 鶯歌
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    • 晶化石 598x298mm, 三洋窯業股份有限公司 三洋窯業股份有限公司 牆壁與地板磁磚 磁磚 Yellow
    晶化石 598x298mm, 三洋窯業股份有限公司 三洋窯業股份有限公司 牆壁與地板磁磚
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    晶化石 598x298mm

    三洋磁磚 在地50年的老字號領導品牌

    全台遍布13個展示中心(含外島)：

    台北｜ (02)2298-0677新北市泰山區中港西路135號

    桃園｜ (03)301-4111桃園市寶慶路110號1樓

    新竹｜(03)528-1117新竹市經國路二段290號

    台中｜ (04)2463-3929台中市西屯區福雅路621號

    嘉義｜ (05)239-0966嘉義縣中埔鄉富收村23鄰富裕路279號

    台南｜ (06)253-1398台南永康區蔦松一街151號

    高雄｜ (07)371-0607高雄市仁武區鳳仁路10-4號

    屏東｜ (08)762-0506屏東縣長治鄉中興路312號

    宜蘭｜ (03)950-9851宜蘭縣五結鄉五結路三段311號

    花蓮｜ (03)853-6522花蓮縣吉安鄉勝安村中原路一段41號

    台東｜(08)935-3767台東市更生路282號

    服務
    磁磚製造與磁磚販售
    服務區域
    Taiwan，New Taipei City，與鶯歌
    地址
    八德路16號
    239 Taiwan, New Taipei City, 鶯歌
    台灣
    +886-226706222 www.stg.com.tw
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