三洋磁磚 在地50年的老字號領導品牌
全台遍布13個展示中心(含外島)：
台北｜ (02)2298-0677新北市泰山區中港西路135號
桃園｜ (03)301-4111桃園市寶慶路110號1樓
新竹｜(03)528-1117新竹市經國路二段290號
台中｜ (04)2463-3929台中市西屯區福雅路621號
嘉義｜ (05)239-0966嘉義縣中埔鄉富收村23鄰富裕路279號
台南｜ (06)253-1398台南永康區蔦松一街151號
高雄｜ (07)371-0607高雄市仁武區鳳仁路10-4號
屏東｜ (08)762-0506屏東縣長治鄉中興路312號
宜蘭｜ (03)950-9851宜蘭縣五結鄉五結路三段311號
花蓮｜ (03)853-6522花蓮縣吉安鄉勝安村中原路一段41號
台東｜(08)935-3767台東市更生路282號
- 服務
- 磁磚製造與磁磚販售
- 服務區域
- Taiwan，New Taipei City，與鶯歌
- 地址
-
八德路16號
239 Taiwan, New Taipei City, 鶯歌
台灣
+886-226706222 www.stg.com.tw