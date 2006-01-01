15款絕美大餐廳設計案例，教你演繹時尚別緻的美味空間

餐廳絕不僅僅只是擺放一張大餐桌與幾張椅子那樣單調無趣的空間，它是與家人朋友共享美食，體驗歡樂時光的美味場所，下面就將分享幾個時尚現代的大餐廳佈置設計，啟發你的靈感想像，打造屬於自己的別緻優雅餐廳空間。

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