Unique & Creative
關於空間，可以是一扇窗，也可能是一道門
關於時間，似周而復始，又一去不回
我們為了做好這一件抽象有趣的事而成立，現在能懷抱最初的熱情而繼續著。
- 服務
- 建築設計，商業空間設計，與室內設計
- 服務區域
- Taiwan，Taipei City，與大安區
- 公司獎項
- 2006 獲台灣二二八國家紀念公園國際競圖
- 2007 獲台灣室內設計協會TID商業空間大獎(TOTO信義旗艦店)
- 2012 獲徳國IF 視覺傳達設計大獎 住宅空間(羅斯福路林宅)
- 2012 獲徳國IF 視覺傳達設計大獎 商業空間(Z casa)
- 2012 北京晶麒麟獎最佳空間優秀獎(All Ride)
- 2012 獲現代裝飾國際傳媒獎 年度商業空間大獎(All Ride)
- 2012 獲Idea Tops 艾特獎最佳商業空間(Z casa)
- 2013 獲Interior Design美國室內上海金外灘獎最佳材料運用大獎(All Ride)
- 2013 獲現代裝飾國際傳媒獎 年度商業空間大獎(Z casa信義店)
- 2013 獲TID台灣室內設計大獎商業空間獎(Z casa信義店)
- 2014 獲日本JCD international Design Awards 2014 BEST100 (Z casa信義店)
- 顯示全部11獎項
- 地址
-
仁愛路三段43號4樓
10651 Taiwan, Taipei City, 大安區
台灣
+886-27210628 www.axdesigngroup.com
德國IF室內×商空雙料得主
擅長從本質探索的觀點出發，打造專屬的環境與空間呈現，素有空間靈魂演繹者之稱
2006 獲台灣二二八國家紀念公園國際競圖
2007 獲台灣室內設計協會TID商業空間大獎(TOTO信義旗艦店)
2012 獲徳國IF 視覺傳達設計大獎 住宅空間(羅斯福路林宅)
2012 獲徳國IF 視覺傳達設計大獎 商業空間(Z casa)
2012 北京晶麒麟獎最佳空間優秀獎(All Ride)
2012 獲現代裝飾國際傳媒獎 年度商業空間大獎(All Ride)
2012 獲Idea Tops 艾特獎最佳商業空間(Z casa)
2013 獲Interior Design美國室內上海金外灘獎最佳材料運用大獎(All Ride)
2013 獲現代裝飾國際傳媒獎 年度商業空間大獎(Z casa信義店)
2013 獲TID台灣室內設計大獎商業空間獎(Z casa信義店)
2014 獲日本JCD international Design Awards BEST100 (Z casa信義店)
2019 獲日本KUKAN DESIGN AWARD BEST 100 (五十嵐國際總部)
2019 獲日本KUKAN DESIGN AWARD LONG LIST (陳升號茶店)