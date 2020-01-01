在台走過二十多個年頭的歐洲磁磚、廚具專業代理公司，秉持營造優質空間的美學概念，爲領航台灣的空間設計工藝，豎起一面時尚美學的旗幟，更將自己二十多年來的專業服務，昇華為無形的優質品牌。 早期以敏銳的專業眼光，扎實的服務熱誠，爲國內引進歐洲兼具特色品味的各式磁磚、壁磚、地磚，無論敞闊的戶外空間，或是室內居家的空間細節，一宇的以優美的磁磚工藝鋪襯織羅了生活空間的美感。 站穩磁磚的領域後不斷求心求變，並代理精湛完美工藝及極致美感設計的義大利廚具「Aran」來擴展了自己的建築工藝領域。歐洲廚具精品的整體質感，營造出讓您身歷其境的居家廚房。為您量身打造鄉村廚房、復古廚房、古典廚具、現代廚房、奢華或極簡風格廚具，貼近您的想法，廚房可以更符合您的需求。 同時銷售設計生活及品味極限國際知名家電(德國Miele、德國Bosch、德國 LIEBHERR、美國GE、義大利Ariston、台灣喜特麗、美國Sub-Zero、美國Wolf、瑞典Asko、義大利Smeg、義大利Narid、義大利Falmec、義大利Best、英國Baumatic、義大利Faber、瑞典Electrolux伊萊克斯、日本Rinnai林內及美國杜邦、Samsung人造石及 西班牙賽麗石等。 從專業的磁磚工藝出發，到達歐洲廚具藝術的領域。一宇名廚館在高雄及台中旗艦店的寬敞展示空間，帶領人們前進優質美好的生活享受，歡迎預約參觀。

服務 歐洲進口磁磚與ARAN義大利原裝進口廚具 服務區域 Taiwan

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