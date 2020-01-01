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    • 【實裝案例x2021/政漢建設-台南文美學 Part 2】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 實木 Green
    【實裝案例x2021/政漢建設-台南文美學 Part 2】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 實木 Green
    【實裝案例x2021/政漢建設-台南文美學 Part 2】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 實木 Green
    +5
    【實裝案例x2021/政漢建設-台南文美學 Part 2】
    【實裝案例x2021/和美智元開發】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 Wood effect
    【實裝案例x2021/和美智元開發】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 Wood effect
    【實裝案例x2021/和美智元開發】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 Wood effect
    +1
    【實裝案例x2021/和美智元開發】
    小空間也可以打造出高級感廚具空間【實裝案例x2021/高雄鳳山區–陳公館】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 小廚房 MDF Grey
    小空間也可以打造出高級感廚具空間【實裝案例x2021/高雄鳳山區–陳公館】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 小廚房 MDF Grey
    小空間也可以打造出高級感廚具空間【實裝案例x2021/高雄鳳山區–陳公館】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 小廚房 MDF Grey
    +3
    小空間也可以打造出高級感廚具空間【實裝案例x2021/高雄鳳山區–陳公館】
    【實裝案例x2021/高雄鼓山區-方公館】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 MDF Grey
    【實裝案例x2021/高雄鼓山區-方公館】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 MDF Grey
    【實裝案例x2021/高雄鼓山區-方公館】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 MDF Grey
    +3
    【實裝案例x2021/高雄鼓山區-方公館】
    【實裝案例x2021/和美-劉公館】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 實木 Blue
    【實裝案例x2021/和美-劉公館】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 小廚房 實木 Blue
    【實裝案例x2021/和美-劉公館】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具 實木 Blue
    +10
    【實裝案例x2021/和美-劉公館】
    【實裝案例x2020/全誠建設-遠見峰悅】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    【實裝案例x2020/全誠建設-遠見峰悅】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具
    【實裝案例x2020/全誠建設-遠見峰悅】, 一宇建材有限公司 一宇建材有限公司 系統廚具
    +6
    【實裝案例x2020/全誠建設-遠見峰悅】
    顯示全部20專案
    在台走過二十多個年頭的歐洲磁磚、廚具專業代理公司，秉持營造優質空間的美學概念，爲領航台灣的空間設計工藝，豎起一面時尚美學的旗幟，更將自己二十多年來的專業服務，昇華為無形的優質品牌。 早期以敏銳的專業眼光，扎實的服務熱誠，爲國內引進歐洲兼具特色品味的各式磁磚、壁磚、地磚，無論敞闊的戶外空間，或是室內居家的空間細節，一宇的以優美的磁磚工藝鋪襯織羅了生活空間的美感。 站穩磁磚的領域後不斷求心求變，並代理精湛完美工藝及極致美感設計的義大利廚具「Aran」來擴展了自己的建築工藝領域。歐洲廚具精品的整體質感，營造出讓您身歷其境的居家廚房。為您量身打造鄉村廚房、復古廚房、古典廚具、現代廚房、奢華或極簡風格廚具，貼近您的想法，廚房可以更符合您的需求。 同時銷售設計生活及品味極限國際知名家電(德國Miele、德國Bosch、德國 LIEBHERR、美國GE、義大利Ariston、台灣喜特麗、美國Sub-Zero、美國Wolf、瑞典Asko、義大利Smeg、義大利Narid、義大利Falmec、義大利Best、英國Baumatic、義大利Faber、瑞典Electrolux伊萊克斯、日本Rinnai林內及美國杜邦、Samsung人造石及 西班牙賽麗石等。 從專業的磁磚工藝出發，到達歐洲廚具藝術的領域。一宇名廚館在高雄及台中旗艦店的寬敞展示空間，帶領人們前進優質美好的生活享受，歡迎預約參觀。
    服務
    歐洲進口磁磚與ARAN義大利原裝進口廚具
    服務區域
    • Taiwan
    • Taichung City
    • North District
    • 台中
    公司獎項
    2018 Superbrands 超級品牌獎
    地址
    台中市南屯區五權西路二段205號
    408026 Taiwan, Taichung City, North District, 台中
    台灣
    +886-424720101 eskitchen10.wixsite.com/yishunkitchen?lang=zh

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    Ann LU Ann LU
    好美攸
    約2年前
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