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1989 年的夏天，居林木屋的第一件作品在嘉義誕生了，而這第一個客戶正是我們自己。在當時台灣的建築環境中，並沒有任何一家專為木構建築而生的建設團隊，為了擁有更好的居住品質，於是具有營建的背景的我們，決定一切自己來，為了就是讓真正的美式木構建築，在台灣能夠實現成真，而我們也真的做到了。 以初心為堅持心，每一次與客戶的合作，都以築造自己家的心來建構，至今我們已經協助同樣擁有木屋夢的幸福夢想家一同實現千件的經典作品，我們知道擁有木屋的生活，是您這一輩子期待許久的夢想，用心傾聽您的需求，用建築自己家園的初心來貫徹每一個環節，『用心，成就您的夢想』是我們對您的永恆價值承諾。