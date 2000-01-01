你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫
室內建築師 Taiwan, Taichung City, 大雅區
概覽 19專案 (19) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 古坑-吳公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Blue
    古坑-吳公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Blue
    古坑-吳公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Blue
    +1
    古坑-吳公館
    嘉義-王公館 , 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 陽台 實木 Brown
    嘉義-王公館 , 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Green
    嘉義-王公館 , 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Green
    +1
    嘉義-王公館
    新竹峨眉-呂公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Brown
    新竹峨眉-呂公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Brown
    新竹峨眉-呂公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 房子 木頭 Brown
    新竹峨眉-呂公館
    南投埔里-傅公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Red
    南投埔里-傅公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Red
    南投埔里-傅公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Red
    +1
    南投埔里-傅公館
    南投鹿谷-張公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 White
    南投鹿谷-張公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 White
    南投鹿谷-張公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 White
    +1
    南投鹿谷-張公館
    苗栗銅鑼-張公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Brown
    苗栗銅鑼-張公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Brown
    苗栗銅鑼-張公館, 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 居林木構建築｜木屋設計｜木屋建造｜木屋保養｜整體規劃設計營建｜歡迎email聯繫 木屋 木頭 Brown
    +5
    苗栗銅鑼-張公館
    顯示全部19專案

    歡迎有興趣客戶直接與我們email聯繫：twang.apw@gmail.com

    臉書：https://www.facebook.com/asperworld

    官方網站：https://www.asperworld.com/

    1989 年的夏天，居林木屋的第一件作品在嘉義誕生了，而這第一個客戶正是我們自己。在當時台灣的建築環境中，並沒有任何一家專為木構建築而生的建設團隊，為了擁有更好的居住品質，於是具有營建的背景的我們，決定一切自己來，為了就是讓真正的美式木構建築，在台灣能夠實現成真，而我們也真的做到了。 以初心為堅持心，每一次與客戶的合作，都以築造自己家的心來建構，至今我們已經協助同樣擁有木屋夢的幸福夢想家一同實現千件的經典作品，我們知道擁有木屋的生活，是您這一輩子期待許久的夢想，用心傾聽您的需求，用建築自己家園的初心來貫徹每一個環節，『用心，成就您的夢想』是我們對您的永恆價值承諾。

    服務
    • 木屋設計
    • 木屋建造
    • 木屋保養
    • 木屋保固
    • 農舍設計
    • 農舍興建
    服務區域
    • 台灣
    • Taiwan
    • Taichung City
    • 大雅區
    地址
    台中市大雅區永和路112-30號
    428 Taiwan, Taichung City, 大雅區
    台灣
    +886-425608797 www.asperworld.com
      Add SEO element