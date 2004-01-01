11款嵌入式辦公室佈置創意，顛覆你的傳統工作印象

全球疫情大流行不知不覺已邁入第三年，隨著工作型態的改變，越來越多人採取遠距在家上班的模式，這時家中若有個設計完善，機能兼備的辦公室絕對能大大提升工作效率，下面就介紹幾個傳統嵌入式辦公室的設計新創意，讓你能根據空間運用及自身需求打造專屬的時尚辦公室空間。

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