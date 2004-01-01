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城隅設計
室內建築師 Taiwan, 台北中山區
概覽 8專案 (8) 0創意點子簿 (0)
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專案

新的專案
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    • 索莉雅太陽瑜珈, 城隅設計 城隅設計 商业空间
    索莉雅太陽瑜珈, 城隅設計 城隅設計 商业空间 White
    索莉雅太陽瑜珈, 城隅設計 城隅設計 商业空间 White
    +6
    索莉雅太陽瑜珈
    家居洪公館, 城隅設計 城隅設計 牆面 Multicolored
    家居洪公館, 城隅設計 城隅設計 乡村风格的走廊，走廊和楼梯 Grey
    家居洪公館, 城隅設計 城隅設計 客廳 Grey
    +12
    家居洪公館
    桃園王宅, 城隅設計 城隅設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White
    桃園王宅, 城隅設計 城隅設計 餐廳 White
    桃園王宅, 城隅設計 城隅設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White
    +6
    桃園王宅
    桃園辦公室, 城隅設計 城隅設計 商业空间 Blue
    桃園辦公室, 城隅設計 城隅設計 商业空间 Grey
    桃園辦公室, 城隅設計 城隅設計 商业空间 Blue
    +7
    桃園辦公室
    海華, 城隅設計 城隅設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White
    海華, 城隅設計 城隅設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White
    海華, 城隅設計 城隅設計 餐廳 Wood effect
    +6
    海華
    奇玉, 城隅設計 城隅設計 熱帶式走廊，走廊和樓梯 大理石 Brown
    奇玉, 城隅設計 城隅設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Multicolored
    奇玉, 城隅設計 城隅設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Multicolored
    +6
    奇玉
    顯示全部8專案

    城市壹隅，無限延展城市空間的角落。

    城隅設計希望藉由致力於創意、品質與人文溫度的空間作品，取徑尋求更貼近人性的生活概念。

    服務
    室內設計與建築設計
    服務區域
    Taiwan與台北中山區
    公司獎項
    • 2018 北美館第六屆X-Site作品(沒) 入圍第二階對決選
    • 2009 4th INTERNATIONAL ARCHITECTURE BIENNALE ROTTERDAM OPEN CITY MASTER
    • CALSS “FOAMING AT THE EDGE” 團體提案優選
    • 2004 The Silver Award of JCD (Japanese Society of Commercial Design)
    地址
    長安西路22號3樓
    10444 Taiwan, 台北中山區
    台灣
    +886-225620075 www.nookdesign.com.tw
    法律聲明

    設計規劃及監造專案經歷

    2018 桃園市政府新聞處辦公廳舍統包工程

    2018 台北市忠孝國中生物教室設計監造

    2018 台北市忠孝國中表藝教室設計監造

    2017 台灣山葉機車工業股份有限公司新竹總部規劃設計施工

    2016 台灣山葉機車工業股份有限公司北部研修中心規劃設計施工

    2015 台北藝術大學國際書院規劃設計

    2014 實聯桃園辦公大樓規劃設計  I 協同設計

    2014 MiniCook迷你庫食育生活工作室空間規劃設計施工

    2013 基隆第二信用合作社台北分社空間規劃設計施工

    2013 恆隆行百貨陳列規劃施工

    2012 台灣山葉機車工業股份有限公司中壢總部規劃設計施工




    評論

    Bruce Liu
    设计师会不厌其烦确认各式细节，例如：柜子距离地面高度、材料等。 在施工现场，若有任何变动，也会在第一时间电洽讨论，让客户十分放心。
    超過1年前
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