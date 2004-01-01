城市壹隅，無限延展城市空間的角落。
城隅設計希望藉由致力於創意、品質與人文溫度的空間作品，取徑尋求更貼近人性的生活概念。
- 服務
- 室內設計與建築設計
- 服務區域
- Taiwan與台北中山區
- 公司獎項
- 2018 北美館第六屆X-Site作品(沒) 入圍第二階對決選
- 2009 4th INTERNATIONAL ARCHITECTURE BIENNALE ROTTERDAM OPEN CITY MASTER
- CALSS “FOAMING AT THE EDGE” 團體提案優選
- 2004 The Silver Award of JCD (Japanese Society of Commercial Design)
- 地址
-
長安西路22號3樓
10444 Taiwan, 台北中山區
台灣
+886-225620075 www.nookdesign.com.tw
法律聲明
設計規劃及監造專案經歷
2018 桃園市政府新聞處辦公廳舍統包工程
2018 台北市忠孝國中生物教室設計監造
2018 台北市忠孝國中表藝教室設計監造
2017 台灣山葉機車工業股份有限公司新竹總部規劃設計施工
2016 台灣山葉機車工業股份有限公司北部研修中心規劃設計施工
2015 台北藝術大學國際書院規劃設計
2014 實聯桃園辦公大樓規劃設計 I 協同設計
2014 MiniCook迷你庫食育生活工作室空間規劃設計施工
2013 基隆第二信用合作社台北分社空間規劃設計施工
2013 恆隆行百貨陳列規劃施工
2012 台灣山葉機車工業股份有限公司中壢總部規劃設計施工