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室內設計師與裝修公司 Hongkong
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    O.MY.L提供一站式室內設計及裝修工程服務。 由兩名年輕的室內設計師建立的工作室，以高性價比及多元化的設計，為客戶帶來更舒適、實用及充滿個性的室內設計。
    服務
    室內設計及裝修服務
    服務區域
    Hongkong
    地址
    Workshop 15, 9/F, CORE 45, no.43 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon
    0000 Hongkong
    中國香港特別行政區
    +886-60435089
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