RODSGN 空間/品牌 創意設計顧問





服務時間: 台灣時間(GMT+8)周一～五09:30~18:00 週六請三天前預約

連絡電話 : (+886-2)8772-8279 #100~119

Email 1: service@rodsgn.com

Email 2: rodsgn@hibox.hinet.net

官方網站: www.rodsgn.com

服務據點 : 106 台北市忠孝東路4段320號

(為維護既有客戶權益，請務必於到訪前預約)





RODSGN 是間難得具備真正空間/品牌的國際設計顧問團隊進駐的創意設計公司，源自於Republic of Design® 精神，在台設立近10年，強力設計旋風引領同界跟風不斷，專科承襲大師級跨學術與專業紮實設計能力，空前絕後的以天人合一的跨設計及藝術概念領域思考的概念執行您的案子，目前有產品、視覺設計、空間規劃三個部門, 由曾經擔任美國設計公司顧問所設立。透過RODSGN在臺灣、亞洲及美國數年業界廣泛的藝術及設計業界顧問工作與學術經驗，在台為國人提供優質設計服務。

我們擅長靈活運用各設計領域的專業知識、超越專業間的隔閡與限制，以和諧、自由開放、明確、熱誠的態度，融合設計相關的專業知識和諧共生，並為創作出來的產品及原有空間見帶來重生活化的再造效果。歡迎來信或來電委託設計。