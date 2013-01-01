幾何資訊有限公司 成立於民國93年，成立之前主要以輔導企業用戶專業的3ds max訓練為主。目前主要業務範圍為銷售全球著名設計軟體─SketchUp、ARCHLine.XP、Lumion、SU Podium、Vray for SketchUp，以及多款SketchUp 外掛工具與建築/室內設計設計軟體為主。

為了強化市場對展示效果的需求,陸續自國外引進了Shaderlight、THEA Render以及Lumion三款在渲染與動畫表現上都有極高評價的產品，再次將SketchUp的應用推向更專業的層級。2013年再導入了ARCHLine.XP BIM 3D設計軟體，不只在BIM應用上有更短的導入時程和更高的CP值，也能與AutoCAD dwg & SketchUp有更完整的連結。