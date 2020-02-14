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青築設計
家具與家飾品 Tainan, Rende District, Tainan City, Taiwan
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    雙面-架

    service：

    Wooden furniture Design/ Production/Repair實木家具•設計/製作/修復Location Taiwan/Tainan

    服務區域
    Taiwan
    公司獎項
    •  2010 100%Design Shanghai 【DESIGN IN CHINA】
    •  2011 經濟部工業局-金點設計 獲選金點設計標章
    •  2011 台灣工藝競賽 創新設計組 入圍獎
    •  2011 台灣優良工藝品 機能獎
    •  2014 IFDA日本旭川國際家具設計大賞 Finalist/入圍
    •  2014 中國國際室內設計文化節【文化娛樂空間類】大中華區十佳設計師
    •  2017 CID當代國際設計大獎 獲優選獎
    •  2017 ADCC陳設中國-晶麒麟獎 獲陳設藝術獎
    •  2018北京環球原創設計天星獎 獲提名獎
    •  2019北京精瑞人居獎 獲人居創意作品優秀獎
    • 顯示全部10獎項
    地址
    NO.50,Ln.315,Sec.1,Erren Rd
    717015 Tainan, Rende District, Tainan City, Taiwan
    台灣
    +886-62661107 www.woodyplus.com
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