位於台北內湖區新湖一路185號的「台北設計建材中心」為全台灣第一棟、也是目前唯一一棟專門為室內設計與建築產業打造的建材中心。樓高七層，每層樓空間300多坪，1到6樓為室內家居傢飾建材，將由高端品牌進駐，7樓做為產官學界交流的平台，規劃為舉辦各項活動的場所，同時具備的功能為產學教育會議廳、產品發表與展示空間。





「台北設計建材中心TAIPEI DESIGN MATERIALS CENTER」集優質建材、家飾材料，以群聚概念打造設計界的資源整合場域，提供室內設計師與建築師「One stop shopping一站式」選材服務，創下台灣室內設計與建築產業全新的里程碑！





室內設計產業高度發展 台北設計建材中心因應而生近年來台灣室內設計相關產業快速發展，產值高達1100億，且每年有數千名室內設計相關系所畢業生投入職場，一片榮景下，台北設計建材中心希望透過資源整合、群聚效應，建立無形及有形的通路價值，匯集台灣人才與資源，帶領產業增加國際競爭力。





同時台北設計建材中心更致力於邀請相關的室內設計團體、公協會一起參與未來的營運計畫，讓台北設計建材中心成為多元平台互動的舞台，希望透過團體合作的力量，發揮產業界的群聚效應。

量身打造 專為設計師服務的設計中心

過去台灣建材廠商大多單打獨鬥，各自尋找營業據點或靠業務拜訪設計公司，然而對室內設計師而言，「一次購足」是長久以來的期待，而台北設計建材中心正是以滿足此需求為創建宗旨。





台北設計建材中心專為室內設計師與建築師服務、量身打造，將優質的建材傢飾集中於此，設計師與消費者親自感受材料紋理的同時，免除前往不同商家選材的舟車勞頓；經營團隊同時也在線上建立「材料資料庫」，透過線上操作讓使用者隨時隨地了解最新傢飾建材資訊，並協助設計師及消費者有效掌握室內美學、陳設布置。由線上的規劃帶動線下交易的流通、串聯，促進網路平台與實體店面的互動。





未來台北設計建材中心更將肩負教育與培訓功能，透過不同的設計專業課程，讓設計師可以滿足自己對於學習的需求。從設計、施工、材料、陳設，甚至是生活美學、色彩搭配、花藝培育等，開展設計師的眼見，刺激設計靈感。