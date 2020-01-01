「寬堂」對設計本質的堅持，源自於多年的從業經驗、實務操作及理論應用的累積，對合宜空間的規劃與認知，表達強烈意圖與傾向。
沉浸於此設計領域將近20年，我們不僅將客戶的自宅或工作場所，轉換成為一個貼切個人風格的居住環境，或是一個展現公司形象的工作氛圍；同時，我們亦成功地客製使用者的居住或工作空間，提供一個符合功能需求的、舒適的、唯一的、並兼俱個人品味的場所。
- 服務
- 住宅、商業空間及辦公空間之室內設計、裝修施工及管理
- 服務區域
- 台北市信義區與Taiwan
- 公司獎項
- 義大利 A' Design Award, 2020
- 地址
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基隆路二段189號12樓
110 Taiwan, 台北市信義區
台灣
+886-910246768 www.harmonizedesign.com
法律聲明
我們希望創造一個空間及環境—在那裡，可以有回到家的感覺；在那裡，可以熱情的招待朋友；在那裡，可以享受喜稅。
我們的專業與目標，就是要服務與協助客戶，藉由高度諧調性及專案管理能力，例如，客戶關係、設計及採購過程、工程管理、各工種之間的連結與配合、適當的施工方法及解決方案等，以在有限的時間內，將專案完成並交給客戶。
我們相信這樣的結果，將是一個令人愉悅的互動過程與裝修經驗。同時，亦能提供一個好的居家空間及改善工作場所，以符合客戶長遠的須求。