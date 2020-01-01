「寬堂」對設計本質的堅持，源自於多年的從業經驗、實務操作及理論應用的累積，對合宜空間的規劃與認知，表達強烈意圖與傾向。

沉浸於此設計領域將近20年，我們不僅將客戶的自宅或工作場所，轉換成為一個貼切個人風格的居住環境，或是一個展現公司形象的工作氛圍；同時，我們亦成功地客製使用者的居住或工作空間，提供一個符合功能需求的、舒適的、唯一的、並兼俱個人品味的場所。