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興勝油漆工程行
油漆師傅 Taiwan, New Taipei City, Banqiao District, 新北市
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服務

  • 油漆粉刷

項目

興勝油漆工程行
供應情況: 四週內
新北市
NT$3,000,000
興勝油漆工程行

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    興勝油漆工程行
    營業登記統一編號 36741963 政府核准營業項目 油漆工程業 資本額 新臺幣 300萬 登記狀況 核准設立 電 話 02- 89698768 0919442623 0912914528 傳 真 02- 89697537 LINE;ID 0912914528 E-mail ccvstw@gmail.com 地 址 新北市板橋區合宜一路9號16之6 施工流程標準，勞安標準，環保標準，價格透明。 油漆材料使用安全 無毒 國際大公司油漆產品 油漆施工機具設備先進齊全，施工人員技術純熟，團隊管理嚴格，施工品質保固。 服務項目 ◦新裝潢精緻油漆施工 ◦房屋翻新整理油漆粉刷 ◦家具門窗翻新油漆 ◦壁癌清除處理 ◦新釘木板烯酸鈣板水泥板批土油漆 ◦新舊墻壁天花板批土油漆 ◦家具噴漆塗裝 ◦無氣高壓噴漆 ◦羊毛刷手工塗刷 ◦鍛造門鐵窗護欄除鏽油漆 ◦高壓水刀除鏽除汙 ◦外墻防水隔熱防塵防青苔油漆 ◦鐵皮鋼構除鏽油漆 ◦耐重壓高耐磨地坪施工 ◦ epoxy地坪施工 。混凝土地面起砂起塵固化 。止滑防滑地坪 ◦標綫施工（非熱拌膠） ◦油漆字 油漆彩繪 ◦住家 工廠 社區 公共設施等工程大小均可承做
    服務區域
    • Taiwan
    • New Taipei City
    • Banqiao District
    • 新北市 臺北市 桃園市
    地址
    板橋區合宜一路9號16-6
    220 Taiwan, New Taipei City, Banqiao District, 新北市
    台灣
    +886-912914528 paint-store-1199.business.site
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