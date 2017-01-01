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權釋設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, 台北市
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    走過繁華，看見輕奢裡的真淳本質 權釋設計在室內設計這條路上走了很久，我們繪製華麗、架構大器，也舞墨人文、編織璀璨，仍時時歸零整理，在沉澱中釐清：一個居住者真正需要的是什麼。 我們都在追求，真正適合自己的華奢，享受成就、品味人生。 所以權釋設計透過設計者的藝術視角，將物質品味轉注空間，從外圍環境深入使用者內心。輕奢，是恰如其分的華麗，質感細膩，一樣能風華絕代、歷久彌新。 不以過度裝飾為空間樣貌，專注思考空間內涵，因為跳脫表象才能深究本質，透見豪宅底層的好宅基因，華美的表象，實則萃取人與空間的靈魂，讓空間描繪的力道深入肌理，是輕奢的魅力，展現的是生活態度與人生追求。 為了聆聽居住者的聲音、體察未說出口的細微需求，我們將設計的選擇權釋放給客戶，同理心與換位思考的特質幫助我們進入居住者的內心，找出獨一無二的生命連結，以此孵化的設計原型才最貼近人心。 多元設計來自每位業主的獨特，是唯一的光熱，是無二的歷練。 透過空間與人的互映，找到自我、珍視彼此，這才是設計的本質，我們的本心。
    服務
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    服務區域
    Taiwan與台北市
    公司獎項
    • 2019-2020義大利A'Design & Competition
    • iF Design Design Award 2019
    • 2018-2019 義大利A'Design & Competition
    • 2019 亞太空間設計大獎
    • IAI 亞太設計獎
    • 2017-2018 義大利A'Design & Competition
    • 亞太室內設計菁英邀請賽住宅空間類
    • 中國上海國際建築及室內設計節金外灘獎
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    地址
    大安區安和路二段32巷19號
    104 Taiwan, 台北市
    台灣
    +886-800070068

    評論

    finya 吳 finya 吳
    之前有接觸過，覺得設計師很專業，提案很棒
    近2年前
    專案日期: 六月 2017
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    sssssss sssssss
    報價清楚
    約2年前
    專案日期: 十月 2019
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