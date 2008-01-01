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黃巢設計工務店/戴小芹建築師事務所
建築師 Taiwan, Taoyuan City, 桃園區
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    • 自地自建夢想住宅 桃園 The F House, 黃巢設計工務店/戴小芹建築師事務所 黃巢設計工務店/戴小芹建築師事務所 獨棟房 水泥 Grey
    自地自建夢想住宅 桃園 The F House, 黃巢設計工務店/戴小芹建築師事務所 黃巢設計工務店/戴小芹建築師事務所 獨棟房 水泥 Grey
    自地自建夢想住宅 桃園 The F House, 黃巢設計工務店/戴小芹建築師事務所 黃巢設計工務店/戴小芹建築師事務所 獨棟房 金屬 Grey
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    自地自建夢想住宅 桃園 The F House

    黃巢設計團隊，經年累月的建築與空間設計經驗，創新與改變，為營建出更富有生命色彩的空間，全方位的服務，嚴格管控施工品質、嚴選建材安全健康，由上至下的整合模式，以嚴謹的態度面對每一件委託，用淬煉藝術品的方式打造每一件作品。

    2005年由黃建華、黃建偉設計師及戴小芹建築師所創立，包含了黃巢設計工務店、戴小芹建築師事務所、築世建設，擅長多種風格設計，擁有許多設計及工程經驗，設計上講求細節，工程上堅持精工精神，注重科學風水『陽光』、『空氣』、『水』生命三元素，並力求建材安全健康，以人為本出發做設計，重視使用者需求，達到美學與實用並存。

    團隊多年來完成過包含住宅、店面、商辦、廠辦、商業空間、自地自建、建築設計、地產開發專案、民宿酒店、及歷史建築整建、公共場館等各種類型案例，為臺灣最全面的團隊之一以人為主謂之住，由此可知，住宅是依賴著人而存在的，建築和空間也是根據人的需求而設定。

    2008年馬來西亞Designer Concept-designer of the year唯一專訪之臺灣設計師，

    2011年Designer of the Year Event 2011年度典禮擔任演講人及頒獎人；

    2013年新加坡電視臺特輯Small Space亞洲設計師專訪；

    2016年完成陽明山美軍俱樂部，現為最火歷史文創場地之一，國內外包含建築、室內設計、景觀、時尚雜誌、文創雜誌、財經雜誌、美食..等各領域媒體採訪及邀稿。




    服務
    自地自建，室內設計，與建築設計
    服務區域
    全台及海外
    公司獎項
    • 2020 ArchDaily Building of the year
    • 2019 國家卓越建設獎 最佳規劃設計類 公共工程類
    • 2019 國際設計傳媒獎
    • 2018 築巢獎 商業空間類 金獎（米蘭）
    • 2018 A’ Design Award 室內設計 銀獎（米蘭）
    • 2018 台灣文化獎
    • 2018 金石獎（中華建築金石獎）
    • 2017 London Design Awards 國際商業建築 銀獎（英國）
    • 2017 金點設計獎（台灣）
    • 2017 中國建築裝飾協會 年度 10 大影響力設計師獎 建築規劃類（北京）
    • 2017 現代裝飾傳媒大獎 休閒空間獎（深圳）
    • 2017 台灣建築獎 決賽
    • 2016年完成陽明山美軍俱樂部，現為最火歷史文創場地之一，國內外包含建築、室內設計、景觀、時尚雜誌、文創雜誌、財經雜誌、美食..等各領域媒體採訪及邀稿。
    • 2013年新加坡電視臺特輯Small Space亞洲設計師專訪；
    • 2011年Designer of the Year Event
    • 2011年度典禮擔任演講人及頒獎人；
    • 2008年馬來西亞Designer Concept-designer of the year唯一專訪之臺灣設計師，
    • 顯示全部17獎項
    地址
    藝文一街86號10樓之2
    33050 Taiwan, Taoyuan City, 桃園區
    台灣
    +886-936920003 www.hcdesign.com.tw
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