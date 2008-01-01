黃巢設計團隊，經年累月的建築與空間設計經驗，創新與改變，為營建出更富有生命色彩的空間，全方位的服務，嚴格管控施工品質、嚴選建材安全健康，由上至下的整合模式，以嚴謹的態度面對每一件委託，用淬煉藝術品的方式打造每一件作品。
2005年由黃建華、黃建偉設計師及戴小芹建築師所創立，包含了黃巢設計工務店、戴小芹建築師事務所、築世建設，擅長多種風格設計，擁有許多設計及工程經驗，設計上講求細節，工程上堅持精工精神，注重科學風水『陽光』、『空氣』、『水』生命三元素，並力求建材安全健康，以人為本出發做設計，重視使用者需求，達到美學與實用並存。
團隊多年來完成過包含住宅、店面、商辦、廠辦、商業空間、自地自建、建築設計、地產開發專案、民宿酒店、及歷史建築整建、公共場館等各種類型案例，為臺灣最全面的團隊之一以人為主謂之住，由此可知，住宅是依賴著人而存在的，建築和空間也是根據人的需求而設定。
2008年馬來西亞Designer Concept-designer of the year唯一專訪之臺灣設計師，
2011年Designer of the Year Event 2011年度典禮擔任演講人及頒獎人；
2013年新加坡電視臺特輯Small Space亞洲設計師專訪；
2016年完成陽明山美軍俱樂部，現為最火歷史文創場地之一，國內外包含建築、室內設計、景觀、時尚雜誌、文創雜誌、財經雜誌、美食..等各領域媒體採訪及邀稿。
- 服務
- 自地自建，室內設計，與建築設計
- 服務區域
- 全台及海外
- 公司獎項
- 2020 ArchDaily Building of the year
- 2019 國家卓越建設獎 最佳規劃設計類 公共工程類
- 2019 國際設計傳媒獎
- 2018 築巢獎 商業空間類 金獎（米蘭）
- 2018 A’ Design Award 室內設計 銀獎（米蘭）
- 2018 台灣文化獎
- 2018 金石獎（中華建築金石獎）
- 2017 London Design Awards 國際商業建築 銀獎（英國）
- 2017 金點設計獎（台灣）
- 2017 中國建築裝飾協會 年度 10 大影響力設計師獎 建築規劃類（北京）
- 2017 現代裝飾傳媒大獎 休閒空間獎（深圳）
- 2017 台灣建築獎 決賽
- 2016年完成陽明山美軍俱樂部，現為最火歷史文創場地之一，國內外包含建築、室內設計、景觀、時尚雜誌、文創雜誌、財經雜誌、美食..等各領域媒體採訪及邀稿。
- 2013年新加坡電視臺特輯Small Space亞洲設計師專訪；
- 2011年Designer of the Year Event
- 2011年度典禮擔任演講人及頒獎人；
- 2008年馬來西亞Designer Concept-designer of the year唯一專訪之臺灣設計師，
- 顯示全部17獎項
- 地址
-
藝文一街86號10樓之2
33050 Taiwan, Taoyuan City, 桃園區
台灣
+886-936920003 www.hcdesign.com.tw