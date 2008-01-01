黃巢設計團隊，經年累月的建築與空間設計經驗，創新與改變，為營建出更富有生命色彩的空間，全方位的服務，嚴格管控施工品質、嚴選建材安全健康，由上至下的整合模式，以嚴謹的態度面對每一件委託，用淬煉藝術品的方式打造每一件作品。

2005年由黃建華、黃建偉設計師及戴小芹建築師所創立，包含了黃巢設計工務店、戴小芹建築師事務所、築世建設，擅長多種風格設計，擁有許多設計及工程經驗，設計上講求細節，工程上堅持精工精神，注重科學風水『陽光』、『空氣』、『水』生命三元素，並力求建材安全健康，以人為本出發做設計，重視使用者需求，達到美學與實用並存。

團隊多年來完成過包含住宅、店面、商辦、廠辦、商業空間、自地自建、建築設計、地產開發專案、民宿酒店、及歷史建築整建、公共場館等各種類型案例，為臺灣最全面的團隊之一以人為主謂之住，由此可知，住宅是依賴著人而存在的，建築和空間也是根據人的需求而設定。

2008年馬來西亞Designer Concept-designer of the year唯一專訪之臺灣設計師，

2011年Designer of the Year Event 2011年度典禮擔任演講人及頒獎人；

2013年新加坡電視臺特輯Small Space亞洲設計師專訪；

2016年完成陽明山美軍俱樂部，現為最火歷史文創場地之一，國內外包含建築、室內設計、景觀、時尚雜誌、文創雜誌、財經雜誌、美食..等各領域媒體採訪及邀稿。











