《只要人們有需要鐵的地方,鐵匠手中的火就會燃燒.........火的力量...會讓鐵千變萬化....並且...只要用心...就能讓賦予新生命的鐵展現光芒.......。》....這就是＂鐵的意志"........由我們來傳承!