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《只要人們有需要鐵的地方,鐵匠手中的火就會燃燒.........火的力量...會讓鐵千變萬化....並且...只要用心...就能讓賦予新生命的鐵展現光芒.......。》....這就是＂鐵的意志"........由我們來傳承!
《只要人們有需要鐵的地方,鐵匠手中的火就會燃燒.........火的力量...會讓鐵千變萬化....並且...只要用心...就能讓賦予新生命的鐵展現光芒.......。》....這就是＂鐵的意志"........由我們來傳承!
服務
金屬鐵件加工
服務區域
新北市，Taiwan，與新北新店區
地址
新北巿安康路一段240-1號
231 Taiwan, 新北新店區
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