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永燊達金屬
鐵器工匠 Taiwan, 新北新店區
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    • 《只要人們有需要鐵的地方,鐵匠手中的火就會燃燒.........火的力量...會讓鐵千變萬化....並且...只要用心...就能讓賦予新生命的鐵展現光芒.......。》....這就是＂鐵的意志"........由我們來傳承!, 永燊達金屬 永燊達金屬
    《只要人們有需要鐵的地方,鐵匠手中的火就會燃燒.........火的力量...會讓鐵千變萬化....並且...只要用心...就能讓賦予新生命的鐵展現光芒.......。》....這就是＂鐵的意志"........由我們來傳承!
    《只要人們有需要鐵的地方,鐵匠手中的火就會燃燒.........火的力量...會讓鐵千變萬化....並且...只要用心...就能讓賦予新生命的鐵展現光芒.......。》....這就是＂鐵的意志"........由我們來傳承!
    服務
    金屬鐵件加工
    服務區域
    新北市，Taiwan，與新北新店區
    地址
    新北巿安康路一段240-1號
    231 Taiwan, 新北新店區
    台灣
    +886-936071121 ysd899kimocom.pixnet.net/blog
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