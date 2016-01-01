●關於●

我們致力於建構最舒適的居住及商業空間

More Natural & Land x 自然環境 x 自然土地

●獲獎紀錄●

2020 義大利 A'DESIGN 國際設計獎

銅獎 【角構築】

2020 中國建築裝飾協會華騰獎

傑出青年設計師 【圓融藝廊】

2020 亞太空間設計大獎邀請賽

銀獎 【圓融藝廊】

2020 美國 IDA 國際設計獎

銅獎 【Blue Meets Art】

2020 英國 LICC 倫敦創意設計大賽

獲獎 【Blue Meets Art】

2021 德國 Berlin 城市國際設計獎

銀獎 【Blue Meets Art】

●公司簡介●

還原純粹、還原空間 與人文做深度對談

屏除過多修飾手法 以石、木、鐵、玻璃等自然素材

搭配黑白灰褐四大基調色系

●產品●

｜建築設計。室內設計。室內裝修｜

●設計裝修諮詢●

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墨䔳情境會所

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