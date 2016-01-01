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墨䔳室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 Taichung, North District, Taichung City, Taiwan
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    ●關於●

    我們致力於建構最舒適的居住及商業空間

    More Natural & Land x 自然環境 x 自然土地

    ●獲獎紀錄●

    2020 義大利 A'DESIGN 國際設計獎

    銅獎 【角構築】

    2020 中國建築裝飾協會華騰獎 

    傑出青年設計師 【圓融藝廊】

    2020 亞太空間設計大獎邀請賽

    銀獎 【圓融藝廊】

    2020 美國 IDA 國際設計獎

    銅獎 【Blue Meets Art】

    2020 英國 LICC 倫敦創意設計大賽

    獲獎 【Blue Meets Art】

    2021 德國 Berlin 城市國際設計獎

    銀獎 【Blue Meets Art】

    ●公司簡介●

    還原純粹、還原空間 與人文做深度對談

    屏除過多修飾手法 以石、木、鐵、玻璃等自然素材

    搭配黑白灰褐四大基調色系

    ●產品●

    ｜建築設計。室內設計。室內裝修｜

    ●設計裝修諮詢●

    Line ID : max942243042

    Instagram : maxlee369



    墨䔳情境會所

    台中市西屯區市政北二路282號21樓

    墨䔳室內裝修設計有限公司

    台中市南區文心南十路211號14樓-8

    +886-913230053

    服務
    建築設計，室內設計，與室內裝修
    服務區域
    台灣北部與台灣中部
    公司獎項
    • 2020 義大利 A'DESIGN 國際設計獎
    • 銅獎 【角構築】
    • 2020 中國建築裝飾協會華騰獎
    • 傑出青年設計師 【圓融藝廊】
    • 2020 亞太空間設計大獎邀請賽
    • 銀獎 【圓融藝廊】
    • 2020 美國 IDA 國際設計獎
    • 銅獎 【Blue Meets Art】
    • 2021 德國 Berlin 城市國際設計獎
    • 銀獎 【Blue Meets Art】
    • 顯示全部14獎項
    地址
    台中市西屯區市政北二路282號21樓
    407 Taichung, North District, Taichung City, Taiwan
    台灣
    +886-913230053

    評論

    et80225
    覺得作品非常滿意，家人也很喜歡💗
    約2年前
    專案日期: 一月 2020
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    Max Lee Max Lee
    美好的氣氛營造 感受很棒
    約2年前
    專案日期: 十二月 2019
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