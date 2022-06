HHAA 徐兆立黃俊騰建築師事務所,自2009年成立以來目前有二位建築師及其他八位同仁,建築師亦曾是國內重要事務所的重要成員,我們成立新一代的事務所,企圖兼容傳統優秀專業外,更能有創新的氛圍與活力,以創意、專業、品質、熱誠兼顧的環境中創造發展的機會。 HHAA在各領域皆有擅長,包含都市與園區規劃設計、酒店建築、住宅建築、辦公建築、廠房建築、學院建築、展覽建築、商業建築、複合型建築及完整的都市更新規劃設計經驗,並在室內設計、增改建、使照變更、裝修許可申請業務亦逐漸增加。 事務所設址於大安森林公園捷運站旁之幽靜巷弄的庭院中,強調設計融入生活的設計專業態度,強調培養知性與感性的設計力量,讓建築作品更能顯現人本的醍醐味。 HHAA Architects and Associates is a team comprised of elite professionals from major architectural firms in Taiwan and abroad. The office currently has 2 licensed architects and 6 designers, specialized in various design fields, including urban planning, hospitality, residential, office, laboratory, academic, exhibition, commercial, and multi-functional spaces. Professional services include architectural designs, management, renovation, and landscape work.

