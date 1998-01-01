自助洗衣店規劃〝免加盟金

〞洗衣雲端服務科技運用，手機行動支付LINE Pay 多元支付系統。

專業規劃及後勤支援〝讓你天天收現金免煩惱〞

宏閩洗衣設備有限公司於1998年投入自助洗衣店連鎖產業，20年來致力於洗衣產業創新服務。

想要有競爭力就要有特色，複合式型態與咖啡店、美髮業、書店等結合，等待的時間不再漫長，

洗衣服也可以變得輕鬆悠閒。

此外自助洗衣店發展 E 化服務，雲端會員加值系統、第三方支付系統-悠遊卡洗衣、LINE Pay洗衣。

想要創業的您不用擔心，免費店面規劃→施工期專業團隊輔導開店→完善的售後維修服務

2012進口FAGOR專業洗衣設備，2013正式簽訂台灣、大陸獨家代理權。

宏閩公司主要服務項目：

機關團體投幣式洗衣設備寄放、租、售業務

(2)

全套專業洗衣房規劃與設備提供

(3)

「負離子超微水」環保免洗劑洗衣技術推廣

(4)

自助洗衣連鎖加盟業務

公司經營目標

1.異業合作 - 多元複合式經營

2.卡片雲端管理應用系統APP

3. QRC手機支付系統

4.推廣環保酵素洗劑

5.機關團體社區洗衣房更新升級計畫

6.大陸地區招募各區域經銷代理

近年來為因應環保問題日趨嚴重，宏閩公司積極推廣酵素清潔系列，可減少化學廢水排放造成

環境的污染。一般家用清潔產品都是化學強酸、強鹼成分，對你我健康和生態環境造成危害，

可是大量的化學洗劑殘留在衣物纖維裡我們都不知道，這也是現代人大量使用化學藥劑延伸出

（乾淨病）的原因，為了讓您的生活免除化學物質的毒害，City Wash 使用蛋白生物酵素洗衣，讓您洗得更安心。