原築院建築品牌成立於新竹，主持建築師與品牌設計總監畢業於東海大學建築系，經歷國內外工作與取得美國知名學府(University of Michigan, Ann Arbor與Pratt Institute, New York) 建築與都市設計碩士，經歷產業涵跨設計與施工領域，現有新竹與台北兩個據點，以設計為核心，專注於多元化的集團經營模式，品牌目前整合建築師事務所，營造公司與室內設計公司。

原築院建築品牌團隊涵括建設公司、建築師事務所、營造公司、室內裝修公司、居家修繕團隊，提供客戶高品質的整合式建築專業服務，服務項目包含土地開發及評估、都市設計、建築設計、室內設計、建築營造、工程管理、法規評估、建管行政流程與執照請領辦理，室內裝修，驗屋。

業務範圍跨及公共工程及私人案件領域，案件類型包含圖書館，校園建築、個人住宅、低層住宅社區、中高層集合住宅、廠辦建築、企業中心，商業空間、飯店民宿 等多項建築類型，秉持誠信、務實且創新、實驗的精神，與客戶建立良好、長遠的互信合作關係。





我們相信"設計"不只是硬體，是機制，是使用者與空間的關係，是為我們關心的人事物帶來各種不同改變的可能性。

原築院專注於研究當代空間與地域性文化的結合，以人本設計及良善環境作為設計主體，將空間視為一個現實體驗與抽象記憶的載體，呼應其所在的鄰里環境及都市涵構，築於自然，並與時間同行，尋找出自身的人文記憶與生活方式的聯結意義與自明性。我們所稱的"原築"是以，概念設計作為出發，設計思考作為整合的媒介，以廣義的方式重新思考與組構既有的運作，回歸事物的本質並帶來新的演繹方式。







