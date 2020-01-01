依循墨子哲學思考，從實用的角度出發破舊立新，內蘊東方人文素養及質感。
隱含創意驚喜卻不張揚，在無形設計中創造有形，
讓人建立更多無限延伸的思考及生活態度。
| 空間設計 INTERIOR DESIGN |
住宅設計 / 舊屋翻新 / 新成屋 / 預售屋 / 毛胚屋
商業空間設計 / 餐廳 / 風格旅店 / 私人招待所辦公空間設計軟件傢飾
| 整合設計 COMMEICIAL DESIGN |
CIS整合設計 / 品牌LOGO / 企業識別系統 / 名片設計
包裝設計店鋪風格設計 / 整合空間概念規劃 / 形象規劃 / 主題企劃 / 品牌設計風格 / 行銷宣傳
- 服務
- | 空間設計 INTERIOR DESIGN | 整合設計 COMMEICIAL DESIGN |
- 服務區域
- Taiwan與台北市
- 地址
-
大安區忠孝東路4段221號10F
106 Taiwan, 台北市
台灣
+886-926304505 moreinteriordesign.wixsite.com/website
法律聲明
| 實驗 | 創造 | 突破 |
對於我們來說作，設計不只是工作，而是一種生活哲學思維，
我們的一貫堅持，堅持每個細節都盡善盡美，體貼入微用心服務。
依照每個不同案件、空間、屬性、需求，量身訂製，
為客戶打造並實現夢想，創造更多無限可能性。