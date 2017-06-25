蘊化情感於美學之中

打造匠藝典藏的空間設計～

空間設計不該只是視覺上的感受

透過情感的流動，回憶的收藏！

獨顯屬於『家』的價值





米凱伊以”人”作為設計初衷

結合美學的質感、智慧的應用、生活的機能

盡善盡美的創作出最符合顧客心意的溫暖居家空間✨

每個委託都是用心竭力；視作珍寶的作品展現💎

除了設計規劃外，更貼心提供了包含家具、家電、軟硬體…等各式生活必需品！

專業、貼心、同理心的服務品質✅

期待幫您完成的不是只是家的面貌；更是完整了家的美好💕

🔸藝術總監🔸

『好的設計不該被風格侷限，應以人的稟性和氣質思索，彰顯出主人獨特的韻味。』

2006年本科畢業後隨即踏入設計領域，迄今邁入第16個年頭。

🔹參與國際精品寢具台灣多家門市設計

🔹參與知名連鎖餐飲集團設計企劃監製

🔹參與國際五星飯店設計企劃

16年的資歷累積了豐富設計經驗，接手過各式案件。

✔️自地自建✔️精品豪邸✔️庭園別墅✔️星級飯店✔️連鎖餐飲及✔️一般住宅皆涵蓋其中。

⭐️於2016年5月創立《米凱伊室內設計》⭐️

讓家，比您想像中的更完美。

歡迎洽詢米凱伊室內設計😊