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米凱伊室內設計
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    • 偉信鋼管家具, 米凱伊室內設計 米凱伊室內設計 商业空间
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    沐夏
    境之森, 米凱伊室內設計 米凱伊室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    境之森

    蘊化情感於美學之中

    打造匠藝典藏的空間設計～

    空間設計不該只是視覺上的感受

    透過情感的流動，回憶的收藏！

    獨顯屬於『家』的價值


    米凱伊以”人”作為設計初衷

    結合美學的質感、智慧的應用、生活的機能

    盡善盡美的創作出最符合顧客心意的溫暖居家空間✨

    每個委託都是用心竭力；視作珍寶的作品展現💎

    除了設計規劃外，更貼心提供了包含家具、家電、軟硬體…等各式生活必需品！

    專業、貼心、同理心的服務品質✅

    期待幫您完成的不是只是家的面貌；更是完整了家的美好💕

    🔸藝術總監🔸

    『好的設計不該被風格侷限，應以人的稟性和氣質思索，彰顯出主人獨特的韻味。』

    2006年本科畢業後隨即踏入設計領域，迄今邁入第16個年頭。

    🔹參與國際精品寢具台灣多家門市設計

    🔹參與知名連鎖餐飲集團設計企劃監製

    🔹參與國際五星飯店設計企劃

    16年的資歷累積了豐富設計經驗，接手過各式案件。

    ✔️自地自建✔️精品豪邸✔️庭園別墅✔️星級飯店✔️連鎖餐飲及✔️一般住宅皆涵蓋其中。

    ⭐️於2016年5月創立《米凱伊室內設計》⭐️

    讓家，比您想像中的更完美。

    歡迎洽詢米凱伊室內設計😊

    服務
    • 室內空間整合規畫設計
    • 老屋整修規劃設計
    • 商業空間規劃設計
    • 辦公空間規劃設計
    • 景觀規劃設計
    服務區域
    台中市.彰化縣市等
    公司獎項
    • 本次作品榮獲《2020 MUSE Design Awards Gold winner》銀獎殊榮
    • 本次作品榮獲《2022 MUSE Design Awards 》銀獎殊榮
    地址
    長春路78巷23號
    412 台中市
    台灣
    +886-424952686 www.mikaiyidesign.com
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