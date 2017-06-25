蘊化情感於美學之中
打造匠藝典藏的空間設計～
空間設計不該只是視覺上的感受
透過情感的流動，回憶的收藏！
獨顯屬於『家』的價值
米凱伊以”人”作為設計初衷
結合美學的質感、智慧的應用、生活的機能
盡善盡美的創作出最符合顧客心意的溫暖居家空間✨
每個委託都是用心竭力；視作珍寶的作品展現💎
除了設計規劃外，更貼心提供了包含家具、家電、軟硬體…等各式生活必需品！
專業、貼心、同理心的服務品質✅
期待幫您完成的不是只是家的面貌；更是完整了家的美好💕
🔸藝術總監🔸
『好的設計不該被風格侷限，應以人的稟性和氣質思索，彰顯出主人獨特的韻味。』
2006年本科畢業後隨即踏入設計領域，迄今邁入第16個年頭。
🔹參與國際精品寢具台灣多家門市設計
🔹參與知名連鎖餐飲集團設計企劃監製
🔹參與國際五星飯店設計企劃
16年的資歷累積了豐富設計經驗，接手過各式案件。
✔️自地自建✔️精品豪邸✔️庭園別墅✔️星級飯店✔️連鎖餐飲及✔️一般住宅皆涵蓋其中。
⭐️於2016年5月創立《米凱伊室內設計》⭐️
讓家，比您想像中的更完美。
歡迎洽詢米凱伊室內設計😊
- 服務
- 室內空間整合規畫設計
- 老屋整修規劃設計
- 商業空間規劃設計
- 辦公空間規劃設計
- 景觀規劃設計
- 服務區域
- 台中市.彰化縣市等
- 公司獎項
- 本次作品榮獲《2020 MUSE Design Awards Gold winner》銀獎殊榮
- 本次作品榮獲《2022 MUSE Design Awards 》銀獎殊榮
- 地址
-
長春路78巷23號
412 台中市
台灣
+886-424952686 www.mikaiyidesign.com