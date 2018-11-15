YOTOMO松佳於民國82年成立至今近30年之久，為台灣最早期進口中密度纖維板(MDF)以及塑合板(PB)廠商之一，累積多年在板材業的經驗累積，以及業界最高專業知識以及素養，就是為了使客戶更能順心順手使用板材，共創繁榮。

公司堅持專業的訓練和教育，熟悉全球各地各生產工廠產品的特性特點差異以及配合度及要求，可以最快及便利為客戶提供所需特點板材，而非以一概全的方式來推薦使用纖維板或是塑合板等等各類型板材，能夠第一時間即時提供最佳最適的品質要求商品給客戶使用，讓客戶可以節省時間及不必要的浪費，使客戶生意蒸蒸日上，這正也是公司堅持專業的用意，幫助客戶成長公司必然成長。

創始至今在都在新北市樹林區柑園產業園區，從300坪倉儲持續擴張至目前有1700坪面積，全部置放MDF(纖維板) 或是PB (塑合板) 等環保板材，以及各種類夾板以及各式木心板...等等材料，完整提供給建築、裝潢、系統、傢俱業者，各類板材的選購。是北台灣目前具規模的各類板材供應商，提供給新舊客戶最佳以及最方便的選擇。

另外公司也經營海外市場服務台商，如大陸，越南，菲律賓......等各地。