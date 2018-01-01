法律聲明

我們期望家的設計，不只是複製缺乏靈魂的水泥方盒子，而能由內而外，從人的活動與需求開始構思，進而考慮室內格局、動線配置、藝術而生活化的傢具、軟裝佈置，同時具備與環境融合，順應自然的建築架構與外觀，透過量身訂製方式，打造深具人文內涵、延續歷史，值得珍藏、傳承的建築。

讓美好循環，創造空間的永恆 ，在反覆思索人與空間的關係之後，我們認為，創造出來的每個空間，除了要讓人們看見美好未來，更該為大地帶來不一樣的未來。











