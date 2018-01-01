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    三疊泉會館
    我們期望家的設計，不只是複製缺乏靈魂的水泥方盒子，而能由內而外，從人的活動與需求開始構思，進而考慮室內格局、動線配置、藝術而生活化的傢具、軟裝佈置，同時具備與環境融合，順應自然的建築架構與外觀，透過量身訂製方式，打造深具人文內涵、延續歷史，值得珍藏、傳承的建築。 讓美好循環，創造空間的永恆 ，在反覆思索人與空間的關係之後，我們認為，創造出來的每個空間，除了要讓人們看見美好未來，更該為大地帶來不一樣的未來。
    服務
    • #建造項目 #房屋 #住家 #翻新 #裝修 #住宅 #住宅建築 #建築 #建築設計 #設計 #自建 #自地自建 #危老建築 #危老更新 #危老免費諮詢和評估 #老屋維修 #老屋改 #旅館設計 #民宅自建 #私人住宅翻新 #都更危老工作站
    • 1自地自建 2 都市更新 危老建築重建 3 舊屋整建 與機能活化 4 建築外牆設計 5 舊建築外牆更新 6 旅店建築設計
    服務區域
    Taipei與Taiwan
    公司獎項
    • 2018 IAI設計獎-建築概念最佳設計大獎
    • 2019 義大利 A'DESIGN AWARD
    地址
    台北市大安區安和路二段32巷19號
    106 Taipei, Taiwan
    台灣
    +886-227065589 www.4n-arch.com
    法律聲明

    我們期望家的設計，不只是複製缺乏靈魂的水泥方盒子，而能由內而外，從人的活動與需求開始構思，進而考慮室內格局、動線配置、藝術而生活化的傢具、軟裝佈置，同時具備與環境融合，順應自然的建築架構與外觀，透過量身訂製方式，打造深具人文內涵、延續歷史，值得珍藏、傳承的建築。

    讓美好循環，創造空間的永恆 ，在反覆思索人與空間的關係之後，我們認為，創造出來的每個空間，除了要讓人們看見美好未來，更該為大地帶來不一樣的未來。




    評論

    Abby Li Abby Li
    Excellent 
    近2年前
    專案日期: 二月 2020
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    豆湯 紅 豆湯 紅
    設計概念令人著迷
    近2年前
    專案日期: 二月 2018
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    建築旅人 建築旅人
    professional service
    近2年前
    專案日期: 六月 2019
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