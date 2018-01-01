「露臺與陽台」26個最與眾不同的設計範例

陽台與露臺是現代人最重要的生活空間之一。作為連結室內外世界的空間，陽台與露臺在我們的生活中扮演著非常重要的角色，它既可以是我們在城市裡的秘密花園，讓我們能夠與大自然親密接觸，也可以是我們享受個人時光，靜思冥想的獨立空間。我們可以根據自己的喜好設計出一個專屬於我們自己的陽台或露臺空間。今天的這個點子簿將為大家分享26個來自專業設計師的陽台與露臺設計範例，如果你也希望擁有一個與眾不同的陽台與露臺設計，如果你也正在尋找一些新的靈感，那就一定不要錯過今天的這個點子…

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