「空間因為人而具有生命力」
對於設計秉持著以人為本的理念，以人為設計出發點。宸舍在人與美感和機能當中取得平衡，讓使用者在空間裡能夠感受到空間美感所帶來身心靈的愉快以及感動。
- 服務
- 整體室內設計/建築外觀設計/景觀規劃/設計施工整合
- 服務區域
- 台北、新北、桃園、中壢、新竹
- Taiwan
- Taoyuan City
- 中壢
- 公司獎項
- 2020 MUSE DESIGN AWARDS 榮獲金獎
- 2019 MUSE DESIGN AWARDS 榮獲銀獎
- 2019 MUSE DESIGN AWARDS 榮獲銀獎
- 2018 DRIVEN X DESIGN AWARDS 香港設計獎 榮獲金獎
- 2018義大利A' Design Award and Competition 室內設計大賽 榮獲銀獎
- 德國設計大賽GERMAN DESIGN AWARD 榮獲特別獎
- 美國星火國際設計獎SPARK DESIGN AWARDS 榮獲Finalist獎
- 2018K-design award'18 榮獲Finalist 獎
- 2018亞太室內設計菁英邀請賽 榮獲佳作
- 2018 DRIVEN X DESIGN AWARDS 倫敦設計獎 榮獲入圍獎
- 吳韶國總監 榮獲2018中國專業設計帶頭人
- 中國設計品牌大會 榮獲住宅/公寓空間作品年度優秀全案
- 2018創新中國空間設計藝術大賽 榮獲中國建築裝飾設計百位名師
- 2018中國建築裝飾金鷹設計大賽 榮獲銀獎
- 2018 IAI DESIGN AWARD 榮獲設計優勝獎
- 2018 DRIVEN X DESIGN AWARDS 柏林設計獎 榮獲雙獎
- 2017美國IDA 國際設計獎 榮獲佳作
- 2017-2018年度國際環藝創新設計作品大賽 榮獲住宅公寓空間類 金鑽獎
- 顯示全部18獎項
- 地址
-
中壢區甘肅三街21號
320 Taiwan, Taoyuan City, 中壢
台灣
+886-34360369 www.chen-she.com