Sun+Air+Water+People=Home

關於"家"的定義，





你可以從書店的裝潢叢書找靈感，





電視節目上的個案介紹，





朋友新居落成的觀摩中尋找想要的，





但這些都不重要，





再絢爛耀眼的裝飾，





再舒適寬大的空間，





都比不上幸福累積的情感。









許多人認為，裝潢是一比龐大的經費





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綠竹室內裝修設計有限公司





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