你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
綠竹室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 Taiwan, New Taipei City, 板橋
概覽 0專案 (0) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料
新的專案
  • Go 高級版
    • 點選後完成填寫

    Sun+Air+Water+People=Home

    關於"家"的定義，


    你可以從書店的裝潢叢書找靈感，


    電視節目上的個案介紹，


    朋友新居落成的觀摩中尋找想要的，


    但這些都不重要，


    再絢爛耀眼的裝飾，


    再舒適寬大的空間，


    都比不上幸福累積的情感。



    許多人認為，裝潢是一比龐大的經費


    但我們認為，用有效的預算去提供您更多的服務，


    提高您對住宅空間的生活品質


    那才是最重要的！



    累積數十年的豐富經驗，


    不斷在技術領域，突破創新，要求作品達致完美。


    室內設計，是實現客戶夢想、提昇生活品質的推手。


    室內裝修，以經緻、細膩的建材及施工品質, 展現設計的品味。



    我們秉持「熱誠」、「信用」、「負責」的服務態度，提供全方位的專業服務，無論是舒適的居家空間、創意的商業空間、或者是實用的辦公空間，都能為您量身打造獨一無二的完美空間。



    我們提供完善的售後服務，為您解決所有居家小問題。


    以專業、細心、認真負責的態度面對每一位客戶！


    我們服務親切，不論大或小的工程，都會提供最完善的服務，讓客戶滿意知道我們的用心。


    我們願意和您一起改善居家環境，提高生活品質


    讓綠竹跟您交個朋友吧！



    綠竹室內裝修設計有限公司


    Add：新北市板橋區松柏街1巷37號1樓


    Tel ：02-2258-0584


    房先生0928-166139 / 李小姐0928-428005


    E-mail：bamboodesign26@gmail.com

    服務
    室內設計與室內設計、舊屋翻新、裝修工程
    服務區域
    • 桃園以北
    • Taiwan
    • New Taipei City
    • 板橋
    地址
    松柏街一巷37號1樓
    220 Taiwan, New Taipei City, 板橋
    台灣
    +886-222580584 www.bamboodesign.com.tw
    法律聲明


      Add SEO element