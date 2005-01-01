2005年創立「岩築設計品牌」 2015年創立「岩築國際開發」 志於專注在「自地自建別墅建築」「企業總部廠辦空間」 ， 「商業空間」「接待中心樣品屋、實品屋」 ， 「DECO藝術」秉持著環境整合服務精神，對於「新建築」我們希望以更宜居的方式詮釋，透過基地環境分析、氣候條件、季節風向、日照角度的變化，賦予建築節能，E世代智慧環控系統遠端，綠建材塑造環保空間，打造Smart的建築環境！ 由草創時期的老屋翻修、預售屋客變、新成屋設計裝修、至近年的接待中心、樣品屋、實品屋、Deco裝置藝術、星級月子中心、商業空間規劃、休閒農舍、企業廠辦、自地自建⋯⋯逐步推動橫向團隊合作，整合垂直工班群鏈，近期更完成數件獨棟自地自建電梯別墅，休閒農舍規劃工程，企業總部規劃整合，大型廠辦設計工程，我們也跨足到中國上海執行台商企業大規模廠辦的設計規劃；努力提昇企業內部人才，致力達成全員雙證照，落實管理實戰經驗，積極與院校合作實習，設計發想的過程除了電腦3D模擬，昇華強化以3D動畫呈現，另外斥資增加3D列印設備以具體模型展示，對於未來導入VR實境充滿期望，以更專業的整合團隊為大家服務！