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新店室內設計-中興路公寓舊屋翻新
富麗專注於室內設計服務已有十數年，與無數客戶一同完成他們心中的人生藍圖，Design For Your Life。
服務
Interior Design、Interior decoration(室內設計、室內裝修)
服務區域
New Taipei City、Taipei City(新北市、台北市)
地址
新北市新店區中興路三段229號1樓
251 新北市
台灣
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