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富麗室內裝修設計有限公司
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    新店室內設計-中興路公寓舊屋翻新
    富麗專注於室內設計服務已有十數年，與無數客戶一同完成他們心中的人生藍圖，Design For Your Life。
    服務
    Interior Design、Interior decoration(室內設計、室內裝修)
    服務區域
    New Taipei City、Taipei City(新北市、台北市)
    地址
    新北市新店區中興路三段229號1樓
    251 新北市
    台灣
    +886-229101187
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