一 成立宗旨與理念

本團隊係由許天貴建築師與李文心設計總監創辦領導，係以建築專業養成背景為服務基礎。

對於風格並無特定之框限，係順應客戶之偏好為起點，體察座落環境之脈絡，整合機能、美學、設備、傢飾等元素，追尋獨特的設計氛圍與美學品味，為業主提供跳脫傳統框限的設計格局。

理念與願景

專業熱忱：

善用建築專業優勢，不斷的精進設計新知與技術，關注瞭解客戶的需求與問題，並透過嚴謹的專案管理，致力將喜悅與感動傳遞給客戶與每一位空間的使用者。

以人為本：

人是空間的主角，我們特別重視與尊重客戶的偏好與多元價值取向，追求人性化、舒適化且符合機能的生活環境。

創意實用：

衡量標的物座落環境及空間需求等條件，在實用機能、經濟、美學中取得平衡，致力實現完美的空間比例，透過靈活且富創意的手法，提供跳脫傳統框限的設計。

健康樂活：

我們特別重視環境的「光線」、「空氣」、「水」、「聲音」、「無形能量」、「健康建材」等課題，落實於建築與室內設計的各個環節，實踐滿足生理健康與心理舒適的生活場域。

二、服務內容

建築景觀規劃設計、各類住辦商業空間規劃設計、企業識別系統整合設計