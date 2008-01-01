一 成立宗旨與理念
本團隊係由許天貴建築師與李文心設計總監創辦領導，係以建築專業養成背景為服務基礎。
對於風格並無特定之框限，係順應客戶之偏好為起點，體察座落環境之脈絡，整合機能、美學、設備、傢飾等元素，追尋獨特的設計氛圍與美學品味，為業主提供跳脫傳統框限的設計格局。
理念與願景
專業熱忱：
善用建築專業優勢，不斷的精進設計新知與技術，關注瞭解客戶的需求與問題，並透過嚴謹的專案管理，致力將喜悅與感動傳遞給客戶與每一位空間的使用者。
以人為本：
人是空間的主角，我們特別重視與尊重客戶的偏好與多元價值取向，追求人性化、舒適化且符合機能的生活環境。
創意實用：
衡量標的物座落環境及空間需求等條件，在實用機能、經濟、美學中取得平衡，致力實現完美的空間比例，透過靈活且富創意的手法，提供跳脫傳統框限的設計。
健康樂活：
我們特別重視環境的「光線」、「空氣」、「水」、「聲音」、「無形能量」、「健康建材」等課題，落實於建築與室內設計的各個環節，實踐滿足生理健康與心理舒適的生活場域。
二、服務內容
建築景觀規劃設計、各類住辦商業空間規劃設計、企業識別系統整合設計
- 服務
- 建築景觀規劃設計、各類住宅空間、商業辦公空間規劃設計、企業識別系統整合設計
- 室內裝修設計與工程
- 服務區域
- 全台灣，Taiwan，與台北
- 公司獎項
- 重要獲獎資歷
- ●2016 德國IF DESIGN AWARD居住空間類獎項 （灰色之境/Gray Zone）
- ●2015 亞太室內設計大獎APIDA 居住空間類 TOP10 （灰色之境）
- ●2015 中國金堂獎 居住空間 優秀設計獎（灰色之境）
- ●2015 國家金點設計獎Golden Pin Design Award 空間設計類 入圍 ( 灰色之境 + 生活軸線 )
- ●2013 --2007年連續7年獲得『台灣室內設計大獎』( TID Award) 住宅空間類TID獎，累計共10件作品獲獎。3件作品入圍。
- ●2007年 『台灣室內設計大獎』( TID Award 2007) 住宅空間類TID獎得主（台北南港凌宅獲獎）
- ●2008年 『台灣室內設計大獎』( TID Award 2008) 住宅空間類TID獎得主（台北板橋劉宅 台北宜蘭張宅 兩案獲獎）
- ●2009年 『台灣室內設計大獎』( TID Award 2009) 住宅空間類TID獎得主（台北淡水黎宅 台北大安曾宅 兩案獲獎）
- ●入圍2009年 金點設計獎 Golden Pin Design Award「室內設計類」
- ●2010年 『台灣室內設計大獎』( TID Award ) 住宅空間類TID獎得主（台北木柵許宅 天母洪宅 兩案獲獎）
- ●2010年 『台灣室內設計大獎』( TID Award ) 工作空間類TID獎 入圍 台灣LTTC-LI（語言訓練測驗中心附設新紀元補習班）新辦公室與教室
- ●2011年 『台灣室內設計大獎』( TID Award ) 住宅空間類TID獎得主（新北市 鍾宅 獲獎）
- ●2012年 『台灣室內設計大獎』( TID Award ) 工作空間類TID獎得主（新北市 群正公司企業總部 獲獎）
- ●2013年 『台灣室內設計大獎』( TID Award ) 照明燈具類TID獎得主、入圍：住宅空間類（框界之外）
- ●台灣100大設計力專書 收錄於空間設計推薦名單（台灣最有影響力之設計團隊之一）
- ●世界第三大豪華遊艇公司（台灣第一大遊艇公司 嘉鴻遊艇） 億元等級遊艇室內設計配合廠商
- ●台灣LTTC-LI（語言訓練測驗中心附設新紀元補習班）新辦公室與教室 設計得標廠商
- ●三本建築集團 公共設施空間設計 協力廠商
- 顯示全部19獎項
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-
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