邱彥誌建築師事務所是一個強調設計品質與整合服務的優質建築設計團隊，專業、熱忱、效率是我們堅持的服務理念，我們擁有無限的創意與想法

，同時也注重業主的需求與意見，將兩者相互揉合後，往往能形塑出令業主滿意的提案。

我們提供的服務包括了：

1.建築規劃與設計：

包含住宅、店鋪、廠辦、幼稚園、課後托育中心、補習班、安養機構、公共工程…等。

2.建築行政業務：

包含室內裝修送審、使用執照用途變更、建築物公共安全申報、無障礙設施改善計畫書…等。

3.室內設計、施工。

4.其他：立面設計、3D彩色效果圖、法規諮詢…等。





各類型案件皆已累積相當多的案例及經驗，不論業務大小，我們皆全力以赴，以不負業主所託，也因為我們的努力與付出，每每皆能獲得業主的認同與激賞。透過公開競圖的方式，我們已取得十餘件公共工程的設計監造權；同時也榮獲桃園縣政府舉辦的桃花源建築獎---透天住宅類優質設計獎，及「第一屆桃園縣都市設計審議優良案例精選」公共開發空間設計類第二名。另在專業雜誌上亦有許多案子獲得報導。





本事務所與結構、水電、消防、地質，測量等各協力廠商間皆維持緊密的聯繫與業務往來，期使案件能在充分的討論後，進而順利的推展。因此，無論面對何種類型的個案，皆能達成業主要求的服務與品質。





期望在最短的時間哩，能有機會以我們完整的服務團隊，來協助您完成心目中對建築的夢想。