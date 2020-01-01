法律聲明









STARTEK明星電控 整合傳統建材、以及半導體等級液晶材料製成「電控玻璃」，讓原本在電影裡面看到的產品落實到每個辦公空間、家中。為了完成專案，﻿明星電控不僅規劃整合施工SOP及系統化產品，希冀讓每個居家空間、辦公空間都可以與時代一同進化。藉由打造產品：「瞬隔間」系統窗，讓每個家庭成員都可以在瞬間拉近彼此的距離，也讓戶內、戶外視角即時轉換相通。













明星電控不僅帶來革命性整合的產品，也期望將整合及產品行銷的KONW-HOW

導入台灣建材業界，讓所有消費者可以和最接近自己的居家、商空建材履歷透明、打造良好優質的空間環境。



