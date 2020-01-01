STARTEK 是一家橫跨傳統與現代的電控玻璃建材公司。
我們透過主力產品「電控玻璃」，可以將如同電影科技中夢幻的場景搬到你家裡，是我們的使命。
我們每天都在思考研究如何把安裝流程更優化、如何打造系統化產品讓實現客戶心中的美麗圖像。我們跟業界最頂尖的室內設計師、安裝團隊聯手，打造前所未有的完整服務，讓每個產品都值得驚艷。
- 服務
- 電控科技
- smartglass
- PDLC
- installation
- 服務區域
- TAIPEI與USA
- 地址
-
東興路53號3樓
110 Taipei
台灣
+886-937186545 startektw.com
法律聲明
STARTEK明星電控 整合傳統建材、以及半導體等級液晶材料製成「電控玻璃」，讓原本在電影裡面看到的產品落實到每個辦公空間、家中。為了完成專案，明星電控不僅規劃整合施工SOP及系統化產品，希冀讓每個居家空間、辦公空間都可以與時代一同進化。藉由打造產品：「瞬隔間」系統窗，讓每個家庭成員都可以在瞬間拉近彼此的距離，也讓戶內、戶外視角即時轉換相通。
明星電控不僅帶來革命性整合的產品，也期望將整合及產品行銷的KONW-HOW
導入台灣建材業界，讓所有消費者可以和最接近自己的居家、商空建材履歷透明、打造良好優質的空間環境。