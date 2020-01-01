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    • 辦公室電控玻璃隔間 Office Smart Glass Partition, 明星電控科技有限公司 明星電控科技有限公司 書房/辦公室
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    辦公室電控玻璃隔間 Office Smart Glass Partition

    STARTEK 是一家橫跨傳統與現代的電控玻璃建材公司。


    我們透過主力產品「電控玻璃」，可以將如同電影科技中夢幻的場景搬到你家裡，是我們的使命。


    我們每天都在思考研究如何把安裝流程更優化、如何打造系統化產品讓實現客戶心中的美麗圖像。我們跟業界最頂尖的室內設計師、安裝團隊聯手，打造前所未有的完整服務，讓每個產品都值得驚艷。

    服務
    • 電控科技
    • smartglass
    • PDLC
    • installation
    服務區域
    TAIPEI與USA
    地址
    東興路53號3樓
    110 Taipei
    台灣
    +886-937186545 startektw.com
    法律聲明



    STARTEK明星電控 整合傳統建材、以及半導體等級液晶材料製成「電控玻璃」，讓原本在電影裡面看到的產品落實到每個辦公空間、家中。為了完成專案，﻿明星電控不僅規劃整合施工SOP及系統化產品，希冀讓每個居家空間、辦公空間都可以與時代一同進化。藉由打造產品：「瞬隔間」系統窗，讓每個家庭成員都可以在瞬間拉近彼此的距離，也讓戶內、戶外視角即時轉換相通。




    明星電控不僅帶來革命性整合的產品，也期望將整合及產品行銷的KONW-HOW

    導入台灣建材業界，讓所有消費者可以和最接近自己的居家、商空建材履歷透明、打造良好優質的空間環境。


    評論

    Daniel Ku Daniel Ku
    創新且穩定的產品，能夠使空間同時兼具隱私性與開放性，優質的執行團隊將產品呈現的完美無瑕。
    超過1年前
    專案日期: 十一月 2020
    編輯
    s0050667699898a
    貴公司的服務非常好，非常細心的與客戶分析電控玻璃的特色及優缺點，安裝的每個過程都會與客戶確認細節，讓客戶參與其中。安裝過後很積極地與客戶做售後服務及保養。
    超過1年前
    專案日期: 九月 2020
    編輯
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