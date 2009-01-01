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Meister超耐磨木地板 千輝貿易公司
地板 Kaohsiung
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    • Meister牆板實鋪照, Meister超耐磨木地板 千輝貿易公司 Meister超耐磨木地板 千輝貿易公司 牆面
    Meister牆板實鋪照, Meister超耐磨木地板 千輝貿易公司 Meister超耐磨木地板 千輝貿易公司 牆面
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    +4
    Meister牆板實鋪照
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    +2
    Meister樓梯實鋪照
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    +14
    Meister住家實鋪照

    千輝貿易有限公司成立於1989年，是德國Meister超耐磨地板在台灣的專業超耐磨地板銷售與施工公司。公司引進德國Meister超耐磨地板一系列最新的產品，力求台灣的消費者也能享有與歐洲同步的時尚超耐磨地板產品，享受健康與生活品質兼具的家居生活。


    千輝貿易有限公司深耕高雄地板施工已達30年以上，擁有經驗豐富的施工團隊，施工過程皆符合德國Meister超耐磨地板的原廠設計，完成消費者對於品質的要求，目前已完成大小工程超過10,000件以上，深獲愛用者好評。


    信用、品質、服務為本公司唯一信念。

    服務
    免費到府丈量，專業地板知識諮詢，與地板施作
    服務區域
    南臺灣
    公司獎項
    • ● 德國紅點設計大獎(2009)
    • ● 德國木業協會《小金人創意創新大獎》(2011)
    • ● 德國最佳企業精英大獎(2012)
    • ● 德國IHK協會票選《德國MEISTER新實木複合地板》實木技術全球市場領導者大獎(2012)
    • ● 全球頂尖100大創意公司(2013)
    • ● 德國最佳產品設計大獎(2014)
    • ● 德國最佳木建材企業大獎
    地址
    中華一路2302號
    807 Kaohsiung
    台灣
    +886-912730653 www.meister.tw
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