千輝貿易有限公司成立於1989年，是德國Meister超耐磨地板在台灣的專業超耐磨地板銷售與施工公司。公司引進德國Meister超耐磨地板一系列最新的產品，力求台灣的消費者也能享有與歐洲同步的時尚超耐磨地板產品，享受健康與生活品質兼具的家居生活。





千輝貿易有限公司深耕高雄地板施工已達30年以上，擁有經驗豐富的施工團隊，施工過程皆符合德國Meister超耐磨地板的原廠設計，完成消費者對於品質的要求，目前已完成大小工程超過10,000件以上，深獲愛用者好評。





信用、品質、服務為本公司唯一信念。