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    Envorment+Technology=永續發展為概念 在面對全球溫化及氣候變遷,節能減碳成為環境重要課題 而身處21世紀科技不斷進步,包含建築設計技術及施工製造 如何透利用新科技運用在設計上.並與環境共存共融正是本所主要課題
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