松上實業股份有限公司成立於1990年，其業務內容為販售高品質的防水建材及承攬建築物的防水工程。

隨著三十餘年的穩定發展，松上實業已與三圓建設股份有限公司、金朋建設股份有限公司等建設公司建立長期合作關係，具有高雄臨海工業區、臺灣師範大學活動中心、桃園國際機場貨運站、核二廠員工活動中心、新北市新店區天闊社區、臺北市大安區復興中小學、新北市板橋區巨蛋以及新巨蛋社區、國光客運、新北市新店區養心殿以及美麗殿社區等建案的施工經驗。

松上實業於2017年開始研發針對台灣氣候的防水產品，目前已有Archway、Archway EX17、FastFlex CM 等產品，區別於樹脂與砂漿的雙劑對於施工者的專業能力有所要求，無需於施工現場攪拌混合，對於施工成果的穩定性有所助益，獲得顧客良好的回饋。

創始人於防水工程施工過程中發現臺灣少有質優價實的防水塗料，結合先前十餘載的工作經歷並借鑒歐美等國家的實踐經驗，於1991年設立建頁貿易有限公司，以進口防水塗料為基礎，引入“Do It Yourself”的理念來應對人力成本高昂、專業技師難尋的現實，期待顧客透過購買具有價格競爭優勢的產品後自行施工來達成提升居住品質的目標。建頁先後引入Core Ingredients、Mc Bauchemie、Sika、Shell、Hoylake等品牌供顧客選擇。

應業務開展的需要，建頁貿易有限公司於1994年設點臺北市中正區成立首家門市，又於1997年擴增新北市板橋區為第二家門市。門市以銷售介面接著劑、各類防水砂漿、透明塗料、環氧樹脂灌注、填縫劑、各式防水相關五金等為主。



